Drake Bell cumple 35 años: los escándalos de la estrella que podría terminar en prisión

El cantante cumple 35 años este 27 de junio. (Foto: Archivo)

El pasado 23 de junio el cantante Drake Bell se declaró culpable de dos delitos contra un menor de edad que podrían significar que el protagonista de Drake & Josh sea encarcelado. Este 27 de junio, en medio de la gran polémica, el actor cumple 35 años.

El arresto sucedió a principios de este mes en Ohio, Cleveland, en Estados Unidos, pero Bell se declaró en ese entonces inocente. Finalmente, esta semana aceptó ser culpable de los delitos de intento de poner en peligro a niños y difundir material perjudicial.

A pesar de que el 12 de julio es la fecha programada para la sentencia final, han circulado las posibles sanciones que el actor podría enfrentar, que van desde algunos meses en prisión hasta considerables multas.

Esta noticia impactó al mundo del espectáculo, pues Drake Bell es uno de los actores de series juveniles más reconocido y querido a nivel mundial, especialmente por su papel de “Drake Parker” en la famosa serie de Nickelodeon. Sin embargo, no es la única polémica que Bell ha protagonizado.

El aparatoso accidente en 2005

El 29 de diciembre del 2005, apenas un año después de que comenzaran las grabaciones de Drake & Josh, el actor se encontraba en Los Ángeles conduciendo su Ford Mustang del 66 en compañía de un amigo.

Drake Bell tuvo un aparatoso accidente en 2005 que implicó una cirugía facial. (Foto: @xdrakebellx3/ Instagram)

En un alto, cantante de I found a way observó cómo un camión no se detuvo y continuó su marcha a velocidad, lo que provocó un terrible accidente, ya que el auto en el que viajaba no tenía bolsas de aire.

Debido al impacto, Bell sufrió una fractura de cuello, se rompió la mandíbula en tres lugares distintos y perdió siete dientes, por lo que tuvo que someterse a una cirugía para reconstruir parte de su rostro.

Los arrestos por conducir ebrio y alta velocidad

En septiembre del 2015, el actor de Yours, Mine and Ours fue arrestado en Los Ángeles por conducir a alta velocidad, pero salió al pagar una multa de USD 2, 500.

Entre 2015 y 2016 el actor fue arrestado en diversas ocasiones por cometer infracciones al volante. (Foto: Archivo)

La historia se repitió un par de meses después, en diciembre del mismo año, pero esta vez fue detenido por conducir bajo efectos del alcohol. En esta ocasión, el compositor permaneció diez horas en prisión y pagó una multa de USD 20,000.

En ese mismo año, Bell tuvo un accidente en una alberca que puso en serio peligro su brazo, pues según los médicos no podría volver a tocar la guitarra. La rehabilitación y la disciplina lo salvaron, pero volvió a cometer un error meses más tarde.

En 2016, el compositor de Makes Me Happy volvió a estar en el centro de la polémica, pues permaneció cuatro días detenido. El motivo, de nuevo, fue por conducir ebrio. Esta vez tuvo que declararse culpable, pero el delito ameritó que estuviera en libertad condicional por cuatro años.

Bell solía conducir ebrio, por lo que incluso estuvo en libertad condicional. (Foto: Archivo)

“Incluso después de ocurrió (la sentencia) seguía de fiesta”, narró para una entrevista en la Ciudad de México en 2018. Para ese momento, el actor ya se consideraba otra persona, que había aprendido las grandes lecciones de su vida.

El amor entre Bell y México

Fue en 2008 cuando Drake visitó por primera vez México, pues acudió al Auditorio Nacional a ofrecer un concierto, donde el recibimiento y el cariño de los fans lo dejó impresionado.

A pesar de que a lo largo de los años había demostrado el inmenso amor que le tiene al país, fue hasta el 2020 que comenzó a llevarlo mucho más allá de solo un gusto.

Video: Hoy / Las Estrellas

En 2014, por ejemplo, el cantante inauguró un juego mecánico en compañía de Danna Paola y Eugenio Derbez. En esa ocasión, ofreció una entrevista para el programa Ventaneando, en donde confesó que se enamoró del país por su gente, e incluso se declaró afín a la Virgen de Guadalupe.

“Le pedí que mis fans estuvieran bien durante mi visita y que cuidara todo lo que hacemos. Principalmente le pedí por mis fans”, compartió en una entrevista.

Para el 2019, Bell anunció a través de Twitter que el lenguaje con el que se comunicaría a través de sus redes sociales sería únicamente el español. Incluso cambió su nombre a “Drake Campana”, traducción de “Bell” en español, además de que también lamentó el fallecimiento de José José, “El Príncipe de la canción”.

Inclusive, Drake anunció que haría una película y que quería que su protagonista fuera Yalitza Aparicio (Foto: @yalitzaaparicio/ Instagram)

Ese mismo año, el actor festejó el Día de la Independencia y cuando se presentó en los Premios Telehit interpretó Cielito lindo. Para el 2020, el actor ya vivía en México y pasaba largas temporadas en el país.

El suicidio de Stevie Ryan

Stevie Ryan era una presentadora estadounidense que fue pareja de Drake por aproximadamente dos años.

El primero de julio del 2017 fue encontrada sin vida en su departamento, y su muerte fue clasificada como un suicidio. En sus redes había manifestado una profunda tristeza por la muerte de su abuelo.

Stevie Ryan era una presentadora estadounidense

“¡NO PUEDO CREER QUE ESTO ESTÁ PASANDO! Despiértenme de esta pesadilla”, fue la reacción del autor de I Know, quien se declaró completamente destrozado por la noticia.

La acusación de Jimi Oto por violencia

Después de la detención del actor de Superhero Movie, una de las exnovias del cantante llamada Jimi Oto alzó la voz y lo denunció públicamente por agresiones verbales y físicales.

A través de su cuenta personal de TikTok, la también cantante contó que fue de 2006 a 2009 cuando ambos artistas comenzaron una relación amorosa. Ono comentó que cuando decidió irse a vivir con él tenía apenas 16 años, y después de un año fue cuando el actor mostró su verdadera cara.

Además de insultos y gritos, la también modelo contó que Bell llegó a arrastrarla por las escaleras de su casa. “Me golpeó la cara en cada escalón camino hacia abajo. Tengo fotos de eso”, narró la influencer.

Incluso compartió diversos testimonios de otras chicas que la contactaron para denunciar el abuso que vivieron de parte de Drake Bell, algunas mientras todavía eran menores de edad.

SEGUIR LEYENDO: