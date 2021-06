Nicki Nicole sorprendió al confirmar su compromiso con “Trueno”

Nicki Nicole confesó que está comprometida con su novio Mateo Palacios, mejor conocido como Trueno.

La noticia fue revelada por la cantante mientras estaba en una transmisión de Twich con el streamer Ibai, que esto llevó a generar un alboroto en las redes sociales.

Entre los comentarios que hacían los seguidores de esta dupla fueron de sorpresa, pues algo que destacaron fue la edad. El rapero tiene 19 años y la interprete de “Mamichula” tiene 20 años.

En la transmisión de Twich la cantante compartió con los seguidores como fue la propuesta de matrimonio, pues Ibai le preguntó que si se veía casada pronto. Fue entonces que Nicki respondió “de hecho sí, ya tengo el anillo”.

Para quienes seguían la transmisión en tiempo real fue una sorpresa el futuro matrimonio de estos dos cantantes y más para Nicki, quien se encuentra en España para cumplir varios compromisos y que ha aprovechado para salir con sus amigas, como es Ester Expósito.

“Él quería hacerlo en su terraza (de su casa en Boca) para que se vean los dos puentes, a mí me daba un poco de miedo la altura así que no podía. Él me pedía que me pare, me decía ´necesito que te pares´”, contó Nicki en la transmisión.

A pesar de que la propuesta de matrimonio no fue como quería su novio, Nicki sorprendió aún más al mencionar que se lo propuso tres meses después de salir formalmente.

En cuanto a Trueno, confirmó la noticia con una publicación en su red social.

Trueno, campeón e ídolo del rap actual: “Me siento la voz de un montón de gente que no puede hablar”

Trueno "Siento que nací para esto"

Nació en La Boca y ahí se crió, entre el rumor de los latidos de la Bombonera y las rimas que le compartía su padre, Pedro Peligro: un rapero vieja escuela ligado al hardcore y también al underground cultural del barrio. Teatro, calle, un poco de fútbol, un toque de rock, toneladas de hip-hop: algo de lo que corre por el ADN de Mateo Palacios, más conocido como Trueno.

Mientras ganaba popularidad como freestyler -se retiró campeón de la FMS Argentina venciendo a Papo; también tuvo recorrido por A Cara de Perro, El Quinto Escalón y Red Bull, entre otras competencias nacionales e internacionales- fue afilando el flow y el oído para convertirse hoy en uno de los artistas de rap argentino más escuchados. Un capítulo de una historia que empieza así: “Somos una familia de artistas, por elección y por militancia. Él se crió en el Grupo de Teatro Catalinas Sur, mi vieja es miembro fundadora y yo trabajé durante 30 años”, apunta Pedro Peligro.

Pedro también es docente de rap en “cárceles y barrios en situación de riesgo, enseñando técnicas de trabajo para que un joven pueda llevar esto adelante. Tengo métodos de laburo que encontré trabajando con mi hijo desde lo lúdico que tiene el rap”, develó Peligro. Y todo encaja con lo primero que Trueno -recién levantado, desde la casa de su novia Nicki Nicole- le dijo por videollamada a Infobae: “Yo miro para atrás y lo único que tengo es música, arte. Me acompaña desde que nací. Y es lo más importante en la vida”.

A diferencia de otros artistas de su generación, que suelen trabajar únicamente sobre pistas, Trueno además se sirvió de música tocada por músicos. “Hay muchos instrumentos. Esa búsqueda se la debo al Taiu y al Tatool, que son los productores del disco y me llevaron a un level más arriba. Yo entiendo musicalmente, pero teóricamente no tanto. Entonces les canto las melodías que quiero, les hago beatbox... Eso lo aprendí de Michael Jackson: tener una idea en la cabeza, tirar beatbox y después que lo plasmen. Ese toque de instrumentos le da una vuelta que se va a sentir mucho más en vivo, cuando lo toquemos. Es música más real”, explicó.

