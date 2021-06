El actor que hizo de Gunther en “Friends” reveló su dura batalla contra un avanzado cáncer

James Michel Tyler, Gunther de “Friends”, reveló su dura batalla contra el cáncer

El actor James Michael Tyler, mundialmente conocido por dar vida a Gunther en la comedia “Friends”, ha anunciado este lunes durante una entrevista en el programa Today de la cadena NBC que está luchando contra un cáncer de próstata que se encuentra en estadio cuatro.

El actor, de 59 años, ha contado que la enfermedad le fue diagnosticada en el año 2018 y que, desde entonces, se ha extendido a los huesos y la columna vertebral, lo que provocó una parálisis en la parte inferior del cuerpo.

“Me perdí una prueba, lo cual no fue nada bueno. El cáncer decidió mutar en el momento de la pandemia y así ha progresado”, explicó en la televisión estadounidense. Hasta ese momento, el actor únicamente recibía una terapia hormonal pero, con el tiempo, la situación empeoró.

“Funcionó de maravilla durante aproximadamente un año”, lo que le permitió poder seguir con su vida con normalidad: “Todo lo que tenía que hacer era tomar una pastilla por la mañana y por la noche, y boom, la vida era bastante normal... Me sentía bien, honestamente. No tenía síntomas, no sentía ningún síntoma. Y fue muy fácil de regular“.

El actor de 59 años afirmó que el cáncer llegó a sus huesos y no puede caminar

Aunque los médicos eran optimistas, su enfermedad se agravó el año pasado en plena pandemia y actualmente se encuentra en fase avanzada o metastásica, etapa que significa que el cáncer se ha diseminado a otros órganos o partes del cuerpo.

“Me diagnosticaron que cáncer de próstata avanzado se había extendido a mis huesos. He estado lidiando con ese diagnóstico durante casi los últimos tres años... Está en la etapa 4, así que eventualmente, me atrapará”, detalló el actor, ahora intentando concientizar sobre la importancia de los controles.

El actor, que actualmente se somete a un tratamiento de quimioterapia agresivo, ha revelado que apareció en la reunión televisiva de “Friends” el mes pasado a través de Zoom porque no quería “decepcionar” a sus compañeros y arruinar el momento contando sobre su diagnóstico. Para evitar ese mal momento, decidió no estar en persona.

“Quería ser parte e inicialmente iba a estar en el escenario, al menos, con ellos, y poder participar en todo. Fue agridulce, la verdad. Estaba muy feliz de ser incluido en la reunión, pero fui yo quien decidió no hacerlo físicamente y hacer una aparición en Zoom, básicamente, porque no quería que verme fuera una decepción, ¿sabes?... No quería que fuera como, ‘ah, y por cierto, Gunther tiene cáncer’”, detalló el actor ante las cámaras.

James Michael Tyler en "Friends"

Tyler dijo que ha intercambiado mensaje en Instagram con David Schwimmer en Instagram, y que los productores del programa “conocen desde hace mucho tiempo” su pronóstico.

En la entrevista también elogió a su esposa por ser su “fuerza absoluta” durante toda su batalla. Eso sí, se lamenta de no haberla escuchado y acudir a un chequeo antes, una causa que ahora milita.

El intérprete ahora pide a los hombres a hacerse pruebas de detección de PSA, un antígeno prostático específico que puede indicar signos de la enfermedad: “No te rindas. Sigue luchando. Y ten metas. Establece metas. Mi meta el año pasado fue llegar a mi 59 cumpleaños. Lo hice, el 28 de mayo. Mi meta ahora es ayudar a salvar al menos una vida dando a conocer esta noticia”, dijo.

“La próxima vez que vayas solo para un examen básico o tu chequeo anual, pedile a tu médico una prueba de PSA. Es fácilmente detectable”, añadió.

Tyler es el menor de seis hermanos e hijo de un capitán retirado de la Fuerza Aérea y una ama de casa. Cuando tenía once años, sus padres murieron y él se mudó a Carolina del Sur, para vivir con su hermana. En la Universidad Clemson obtuvo un título en Geología y fue miembro de un grupo estudiantil de teatro. Esta experiencia despertó su interés por convertirse en actor. Recibió una maestría de Bellas Artes de la Universidad de Georgia en 1987. Un año más tarde, se mudó a Los Ángeles para perseguir su sueño.

Si bien Gunther en “Friends” es el personaje más recordados de su carrera, también ha hecho apariciones en series como “Scrubs” y ” Episodes”. Está casado con una entrenadora personal llamada Barbara y ambos viven en Hollywood.

SEGUIR LEYENDO: