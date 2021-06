La actriz Lisa Banes se encuentra en estado crítico tras ser atropellada en Nueva York

HOLLYWOOD, CA - NOVEMBER 14: Lisa Banes attends the 18th Annual Hollywood Film Awards at The Palladium on November 14, 2014 in Hollywood, California. (Photo by C Flanigan/Getty Images)

La actriz estadounidense Lisa Banes, conocida por sus papeles en las exitosas películas “Cocktail” y “Gone Girl” (Perdida), se encuentra en estado crítico luego de haber sido atropellada en Nueva York por un ciclomotor, cuyo conductor se dio a la fuga.

Según informaron los medios locales, la Policía de Nueva York recibió una llamada de emergencia este viernes sobre las 18.30 (22.30 GMT) para informar de una colisión de un vehículo, que había atropellado a una persona en la zona oeste de Manhattan, cerca del popular centro cultural Lincoln Center, de camino a reunirse con su esposa para una cena y visitar la Escuela Julliard, su alma mater. Banes vive en Los Ángeles, pero visitaba Manhattan por primera vez desde la pandemia.

Según la policía, Banes estaba en el paso de peatones y tenía el derecho de paso.

”A su llegada, los agentes observaron a una mujer de 65 años que yacía sobre la calzada con una contusión severa en la cabeza”, confirmó la Policía de Nueva York, que señaló que Banes fue entonces trasladada al Hospital Mount Sinai Saint Luke, donde se encuentra en estado muy grave.

El incidente está siendo investigado por el departamento de colisiones de la Policía de Nueva York, que determinó que Banes estaba cruzando la Avenida Ámsterdam cuando un ciclomotor la atropelló y después se dio a la fuga, aunque por el momento no se ha arrestado al autor.

Un representante de Banes afirmó además a los medios que el vehículo se saltó un semáforo en rojo, a la vez que confirmó que la intérprete se encuentra en estado crítico, aunque no dio más detalles.

Banes actuó en cine, televisión y obras de teatro. En 1981 ganó el Theater World Award por su interpretación de Alison Porter en “Don’t Look Back in Anger” (No mires atrás con ira), y recibió una nominación a mejor actriz en los Drama Desk Award por su papel en “Isn’t it Romantic?” (No es romántico?) en1984. Además, apareció frecuentemente en las series “The King of Queens”, “Six Feet Under”, “Nashville”, “Royal Pains”, “Madam Secretary”, “Masters of Sex” y “NCIS”, e interpretó personajes centrales en los films “Cocktail” (1988) como el interés amoroso más antiguo de Tom Cruise y fue la madre de la mujer desaparecida, interpretada por Rosamund Pike, en “Gone Girl” (2014).

Banes estaba en Manhattan para actuar en The Niceties, un espectáculo de dos mujeres que estaba siendo transmitido por el Manhattan Theater Club.

