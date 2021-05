Gloria y tragedia de Mary Pickford, la primera mega estrella que se hizo millonaria en Hollywood pero terminó olvidada y postrada en una cama

Mary Pickford escribió su nombre en el génesis de Hollywood. (Fotos: Classic Movie Hub / Mary Pickford Fundation / Archivo)

Rizos dorados sumamente apretados, nariz afilada, labios minúsculos y un par de ojos camaleónicos: podían verse alegres y esperanzados, iguales a los de una niña indefensa, como melancólicos y abarrotados de tristeza. Todo aquello componía el rostro de Mary Pickford, la primera superestrella que nació en el Hollywood del cine mudo y se retiró cuando llegó el sonido.

En su juventud, protagonizó cientos de largometrajes que la lanzaron a la fama mundial, se codeó con algunas de las figuras del cine más importantes de la época y cofundó United Artists, una de las compañías más importantes en la industria cinematográfica estadounidense vigente hasta hoy, pero se retiró en silencio con el arribo del sonido a las cintas.

“Todo está en los ojos”, confesó alguna vez Mary sobre su actuación en el cine mudo. Donde hacían falta palabras, la actriz de tan sólo 15 años había encontrado la manera de conmover con interpretaciones de niñas dulces y frecuentemente desfavorecidas. Y el público, compuesto mayoritariamente por inmigrantes que no dominaban el idioma, la amaba por eso.

Los fanáticos le escribían cartas por sus ojos, grandes y redondos. “Daba la impresión de ser honesta, incapaz de decir cualquier cosa que no sienta”, escribían los críticos de la época, según el Instituto Archbridge. La querían por su inocencia, por la dulzura que la iluminaba en pantalla. Pero esa, en realidad, nunca existió.

“Baby Gladys Smith”

El 8 de enero de 1900, Gladys hizo su debut en el Teatro Princesa de Toronto, en la puesta en escena "The Silver King". Tenía nueve años. Fotos: Mary Pickford Fundation

Aunque el nombre de “Mary Pickford” le llegó a una corta edad, cuando “Mary” debutó en los escenarios todavía llevaba su nombre original: Gladys Louise Smith. El nombre lo escogió su madre, Charlotte, quien se inspiró en una novela que su hermana leía; Gladys nació un 8 de abril de 1892 en Ontario, Canadá.

Su padre estuvo ausente durante una parte importante de su vida. Antes de fallecer en 1898, John ya había dejado a su familia a la deriva. Entonces, en un esfuerzo por conseguir ingresos, Charlotte organizó el debut artístico de su hija mayor, Gladys, y el de su hija menor, Lottie.

En 1900, con nueve años de edad, la “bebé Gladys Smith”, como se le llamó entonces, debutó en la puesta en escena The Silver King. Interpretó dos papeles, uno femenino llamado “la chica grande” y uno masculino llamado “Ned”. Un año después, Gladys ya buscaba protagónicos y la familia se embarcó en una gira con la compañía teatral.

La pequeña de 10 años no sabía leer. De acuerdo con el sitio oficial de la fundación Mary Pickford, sólo asistió formalmente a la escuela durante tres meses. Sin embargo, aprendió en el camino, según confesó ella misma años después, leyendo los avisos publicitarios al costado de las rutas que recorría por todo el país.

Gladys Smith, en 1899 junto a su familia, en su natal Toronto. Ella cambiaría luego su nombre. Foto: (Classic Movie Hub / Mary Pickford Fundation)

Gladys siguió ese camino. En parte lo habían escogido por ella, en parte le gustaba, a pesar del desfavorable panorama que entonces enfrentaban las actrices del vodevil.

“Mi corazón estaba lleno de pena por ellas y miedo por mí misma. Se estaban desvaneciendo tan rápido. La vida las había pisoteado... día tras día sus ojos se hacían más vacíos y desesperanzados. Ayer eran las protagonistas, hoy son abyectas suplicantes del teatro. Mañana, el olvido”, narró después Gladys según la biografía The Woman Who Made Hollywood, escrita por Eileen Whitfield.

Así que había un plan B: en caso de que todo fallara, se dedicaría a la moda y abriría su propia tienda de vestidos, “Vestidos por Gladys” iba a llamarla. Pero no hubo necesidad. Pronto Gladys, la infancia, los planes alternativos quedaron atrás y nació Mary Pickford, la mujer más famosa del mundo.

David Belasco y la imagen en movimiento

Cuando tenía 15 años, Gladys y su familia decidieron pasar un tiempo en Nueva York. Ahí, se convenció de que a través del teatro podía tener éxito en Broadway: la estrella en la puerta, los papeles que interpretaría. Pero, para que eso fuera posible, tenía que ser descubierta.

En 1907, por sugerencia del productor de teatro David Belasco, Gladys se convierte en "Mary Pickford", a partir de su segundo nombre y el apellido de su abuelo materno. Fotos: Classic Movie Hub / Mary Pickford Fundation / Archivo

Después de buscarlo con determinación y con ayuda de la entonces actriz Blanche Bates, Gladys se reunió con el gran director y productor de teatro David Belasco. Durante su reunión, el también apodado como “el obispo del teatro”, tuvo una brillante ocurrencia: Gladys tenía que cambiarse el nombre para sellar su triunfo.

La adolescente utilizó el nombre con el que fue bautizada y el apellido de su abuelo materno: Mary Pickford. Después de eso, el resto de la familia Smith adoptó el mismo apellido y Mary comenzó su carrera en Broadway en la puesta de William de Mille’s, The Warrens of Virginia.

Dos años después, en 1909, la producción llegó a su fin y, una vez más, el futuro era incierto para los Pickford. Por influencia de su madre, a pesar de mostrar una profunda resistencia por lo que podría implicar en su carrera y prestigio, Mary comenzó a trabajar en un nuevo medio: la imagen en movimiento.

En ese entonces, la industria cinematográfica ya había ganado cierta popularidad con cortos breves a un bajo precio. Sin embargo, algunos estudios buscaban trasladar las historias del teatro al cinematógrafo, historias con tramas complejas que requerían actores que pudieran adaptar la interpretación teatral al cine.

En 1909, el diario "New York Dramatic Mirror", escribió sobre la actuación de Mary en el corto "They Would Elope": "Esta deliciosa comedia introdujo de nuevo lo ingenuo en el trabajo de Biograph y llama la atención". Fotos: Classic Movie Hub / Mary Pickford Fundation / Archivo

Mary, sin duda, era una de ellas. Comenzó a trabajar con la compañía Biograph, quienes a su vez habían enrolado en el proyecto al director David Wark (CW) Griffith. Y en 1909, la joven de 17 años hizo su debut como una niña de 10 años en el corto Her First Biscuits y obtuvo el protagónico de The Violin Maker of Cremona.

Un año después, Mary se convirtió en la nueva chica Biograph y negoció un salario de USD 165 a la semana. Sellando así su lugar en una industria que cada vez era más exitosa y que prometía resolver cualquier problema económico que se tuviera.

La “Reina del cine” revolucionó la industria

Durante los años siguientes, Mary saltó de un estudio a otro y contrajo matrimonio por primera vez con el actor Owen Moore. En 1912, Mary ya era una superestrella, la llamaban “La reina del cine”, por su capacidad de interpretar la comedia y lo romántico, por la manera de expresarse con una mirada ante la cámara.

En 1913, películas como Bishop’s Carriage y Caprice the same year la catapultaron al ojo público como nunca se había visto. Se convirtió en la “Novia de Estados Unidos”: “Mary Pickford es la mujer más famosa que ha vivido, más reconocida y amada que cualquier otra en la historia”, se lee en la biografía The Woman Who Made Hollywood.

En 1919, Pickford, Faribkans, Chaplin, Griffith y William S. Hart crearon "United Artists". (Foto: Classic Movie Hub / Mary Pickford Fundation)

Pickford comenzó a tener control absoluto sobre sus películas y a recibir la mitad de las ganancias. Como estrella, se hizo amiga de las figuras del mismo calibre que ella, incluso conoció a Charlie Chaplin, con quien entabló una relación cercana gracias a su segundo esposo, Doug Fairbanks.

Con 24 años, Mary se convirtió en una feroz negociadora y firmaba contratos que llegaron a los USD 500.000 al año. Mantenía un ritmo impresionante de producción trabajando en una película, luego en otra y en otra más. Incluso, en 1918, innovó interpretando dos papeles durante una misma película en Stella Maris.

Durante la primera guerra mundial, Mary dio apoyo a los soldados estadounidenses. Incluso, subastó uno de sus preciados rizos en un millón de dólares para donar al ejército y en 1918 pagó alrededor de USD 277.000 en impuestos.

En 1919, Mary, Fairbanks, Chaplin, Griffith y William S. Hart, crearon la United Artists, una distribuidora que sería propiedad y administrada por actores y directores. Así, los artistas tendrían el control sobre sus trabajos y compartirían las ganancias.

El ocaso del cine mudo y el olvido

Mary y Douglas Fairbanks contrajeron matrimonio el 28 de mayo de 1920 en una ceremonia íntima en Glendale, California. Posteriormente se mudaron a un loft en Beverly Hills, que sería bautizado como "Pickfair". Fotos: Classic Movie Hub / Mary Pickford Fundation / Archivo

Después de años de compartir la fama y la fortuna con su segundo esposo, el reinado de Mary llegó a un triste final gracias a la Gran Depresión y la llegada del sonido al cine. En un inicio, Pickford lo subestimó como una “moda pasajera”.

“Es como ponerle labial rojo a la Venus de Milo”, opinó. Pero se equivocó. Al inicio de los años 30, el cine mudo quedaba en el olvido. Posteriormente, Mary, todavía una estrella, participó en algunas producciones con sonido. Incluso, su actuación en la cinta Coquette le valió un premio Oscar.

Pero no duró demasiado. La crisis que se desató en el país pronto afectó a los estudios de filmación. Muchos fueron a la bancarrota. Y Mary, quien entonces enfrentaba también la muerte de su madre, Charlotte, y la crisis en su matrimonio con Doug Fairbanks, dejó de filmar.

Durante esos años, Mary se volcó al alcoholismo. Finalmente, en 1933, se divorció, aunque recién se hizo oficial dos años después. Su estrella se fue apagando.

En 1933, Mary y Walt Disney negociaron para llevar "Alicia en el país de las Maravillas" al cine. Sin embargo, el proyecto nunca se concretó.

Mary vio morir a sus amistades y familiares más cercanos. Su primer esposo, su segundo esposo, su hermana Lottie y su hermano Jack, las personas con las que había trabajado, con las que había revolucionado la industria. Todas partieron durante los años siguientes.

Contrajo matrimonio por tercera vez con su último esposo, Buddy Rogers. Juntos, adoptaron a dos niños, y se retiraron para vivir una vida lejos de la taquilla. Durante los años siguientes, Mary lanzó una marca de maquillaje y escribió algunos libros.

En 1941, junto a algunos personajes como Orson Welles, Walt Disney y Samuel Goldwyn fundó la Sociedad de Productores Independientes y continuó, aunque en menor medida, formando parte del cine, hasta que en 1956 vendió su parte de United Artists. Después de eso, Mary paulatinamente desapareció del ojo público.

De acuerdo con la biografía The Woman Who Made Hollywood, a partir de 1963, la que alguna vez había sido la “reina de las películas” se la pasó en cama. Con un problema de alcoholismo tan fuerte que le atrofió las piernas, impidiéndole caminar.

Mary Pickford, al recibir su Oscar honorífico en 1976

En 1976, fue reconocida con un Oscar honorífico. Cuando lo recibió, desde “Pickfair” — hogar que construyó junto a Fairbanks y que alguna vez recibió a importantes figuras como Einstein y Amelia Earhart— sólo pudo agradecer a la Academia entre lágrimas.

El 29 de mayo de 1979, Mary falleció en Santa Mónica de un ataque cerebrovascular. Con ella murió la primera gran estrella del cine. Una llena de momentos dorados y otros sumamente oscuros.

