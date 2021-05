“Chiquis” Rivera arrasa en Instagram con estas últimas cinco publicaciones

(Foto: chiquis / Instagram)

Chiquis Rivera (@chiquis) ha causado un gran éxito en sus redes sociales con las publicaciones que realizó en las últimas horas. Los cinco post de historias y fotografías, alcanzaron más de 615.085 de interacciones entre sus followers.

Los posts más populares fueron:

Esta semana la hija mayor de Jenni Rivera sorprendió a sus seguidores con un sensual contoneo de glúteos, el cual usó para promocionar uno de sus productos más nuevos: una crema anticelulitis.

“Yo como muchas mujeres sufro con celulitis en las piernas, al igual que en las pompas… por eso era muy importante para mí formular un producto que no sólo me ayude a mí, si no, también a otras mujeres que comparten este ‘dilema’”, escribió la cantante.

La publicación causó gran polémica y es que dividió las opiniones. Uno de los inconformes fue el cantante Ernesto Pérez, mejor conocido como “El Chapo de Sinaloa”, quien aseguró que este tipo de contenidos denigran a la mujer al presumir los glúteos y no las piernas para promocionar su crema.

La controversia sin duda le dio más proyección al video publicado hace cuatro días, que hasta ahora suma 198.770 Me gusta.

Los movimientos sensuales son frecuentes en las redes sociales de “Chiquis” Rivera, así lució un ajustado y semi transparente vestido negro que lució en una de las galas de Mexico tiene talento, transmitido por Estrella TV para la comunidad hispana en Estados Unidos.

(Foto: chiquis / Instagram)

Para una emisión más de este reality show de talentos usó un primoroso vestido largo rosa, publicación que acompañó con la melodía de la serie La pantera rosa.

(Foto: chiquis / Instagram)

Esta misma semana lanzó un mensaje de autoaceptación que generó gran empatía desde su cuenta de Instagram: “Ámate, acéptate y apruébate tal como eres... y si te quieres hacer unos arreglitos aquí y allá, también se vale. ¡Vos si! Bee YOU .. y arroja un poco de MIEL sobre ellos Salty Bees con tu ¡CONFIANZA!”.

(Foto: chiquis / Instagram)

En una publicación más, “Chiquis” apareció al lado de su tío Lupillo Rivera para promocionar un evento musical en conjunto. “¡Nos vemos esta noche en Weidner Field! Emocionada de estar de regreso a los escenarios con mi gente de Colorado”, detalló.

(Foto: chiquis / Instagram)

Janney Marín Rivera, mejor conocida como Chiquis Rivera, nació en Los Ángeles, California, el 26 de junio de 198. Es hija de la artista Jenni Rivera. Es una cantante, compositora, empresaria, escritora y celebridad estadounidense.

Chiquis comenzó su carrera artística en el 2014, al publicar su primer sencillo titulado Paloma Blanca. Hizo su debut en televisión internacional durante los Premios Juventud al presentar su segundo sencillo Esa no soy yo. Comenzó a grabar su primer álbum ese mismo año, publicando Paloma Blanca como un tributo a su madre.

Su primera aparición en televisión fue en el reality show Jenni Rivera Presents: Chiquis & Raq-C y también en I Love Jenni. En 2015, estuvo nominada a los Premios Lo Nuestro en la categoría Artista Femenina Regional del Año junto con su madre Jenni Rivera. Además, en esta entrega de premios tuvo una participación especial ya que cantó el tema La Malquerida.

El año pasado fue galardonada con un Grammy Latino por el Mejor Álbum de Música Banda, con el material titulado “Playlist”

“Gracias a todos los que han sido parte de mi carrera. Gracias por creer en mí, por creer en mi música. Después de que di mi discurso me puse a llorar de felicidad, este es un logro de mucha gente. ‘Playlist’ es muy buen disco, amo mis tres álbumes, pero este desde que estuve en el estudio supe que me quería ganar un Latin Grammy con él”, expresó en sus redes sociales tras ser reconocida.

