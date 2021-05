Luis Miguel el gran villano: Diego Boneta explicó la dura escena con Sergio y la referencia a Luisito Rey

(Foto: captura de Netflix)

La segunda temporada de Luis Miguel, la serie ha colocado en el centro de las conversaciones la vida íntima del cantante de 51 años, ya sea por su situación sentimental o su carente relación familiar, pero en el último episodio se ven actitudes que lo colocan como el principal villano de su historia y que hace una referencia a su papá, Luisito Rey.

“Entrégate” es el nombre del episodio en el que vimos el lado más oscuro del intérprete nacionalizado en México. En éste vemos a Diego Boneta en la piel de Luis Miguel ejercer un comportamiento estricto hacia su hermano menor, Sergio, quien tiene intención de prepararse para iniciar una carrera como cantante.

Desde el inicio de esta historia hemos visto que “Sergiño” quiere seguir los pasos de su hermano mayor en la música y su abuela “Matilde” se vale de esta situación para intentar buscar ventajas económicas.

Luis Miguel quiere evitar que se aprovechen de la inocencia de su hermano como Luisito Rey lo hizo con él, por lo que se enfrenta férreamente a su abuela para frenar la que pudo ser una prometedora carrera para el menor de los Gallego Basteri.

El lado más oscuro de "Luis Miguel, la serie"

Esta conducta del cantante se ve más marcada en el capítulo siete de la serie biográfica, donde de manera fuerte y rigurosa, quiere que Sergio practique hasta el cansancio la canción Palabra honor, que fue un éxito en su propia voz al inicio de su carrera.

En la serie de Netflix se ve a un “Micky” agresivo, con excesivos gritos y hasta recordando la explotación que vivió en su infancia por parte de Luisito Rey: “A su edad yo daba 250 fechas al año, si yo digo que el niño puede es porque puede. Otra vez, coño”.

El personaje de “Matilde” intenta interceder por su nieto menor, pero Luis Miguel se empeña y continúa con la práctica en la que saca la influencia de su odiado padre. “Vibrato, termina fuerte, otra vez. Lo estás haciendo mal, Sergio. Si no nada más es cantar bonito. No nos vamos a ir de aquí hasta que no acabes la canción”, aseguró Luis Miguel.

“Micky, ya no puedo, no me sale la voz”, se defendió angustiado el pequeño, a lo que su hermano mayor respondió: “Tú crees que uno aprende a cantar en horas... uno aprende a cantar en años, años de disciplina, entonces cántala bien”.

En la secuencia, el mismo protagonista de Luis Miguel, la serie explicó que lo hizo para que Sergio desista de sus intenciones de iniciar una carrera musical, por lo que además planeó una treta, al lado de “Patricio Robles”, para preservar la exclusividad de Sergio de la mano de la compañía disquera que lo representa.

Tras ventilarse este oscuro episodio de Luis Miguel, muchos de los espectadores entendieron la referencia de la producción de Netflix hacia las conductas de Luisito Rey en la infancia de su hijo mayor.

Esta situación fue explicada por el mismo Diego Boneta en un contenido promocional de la serie: “Queramos o no, nos convertimos un poco en nuestros padres. Luisito Rey fue quien realmente le enseñó a trabajar día y noche”.

“Es la manera de proteger a Sergio, porque en Sergio se ve a sí mismo de niño, en una etapa en la que él no se podía defender, hay estos espejismos. Sí ves a Luis Rey, pero también a Luis Miguel tratando de defenderse, no de su papá porque ya está muerto, sino de su abuela que representa a su papá”, añadió.

“Este es otro ejemplo perfecto de cómo Luis Rey sigue vivo en la serie, a través de Matilde, pero también y más importante, a través de Luis Miguel”, aseguró que por esta situación el cantante podría ser el grande villano de su propia historia en esta segunda temporada.

Hay que recordar que en la vida real, Sergio Gallego Basteri sí buscó incursionar en la música. En su infancia fue presentado en la televisión española con un actuación en la que demostró su talento total y con los años incluso grabó algunos temas para un disco, pero éste jamás vio la luz, quizá por la recomendación o prohibición de su hermano mayor.

Foto: Instagram @abasteri

“Sergio cantaba y todo mundo, la verdad, se iba para atrás. Desde siempre ha tenido una voz increíble y un sentimiento muy padre al cantar”, declaró hace unos meses productor musical Salvador Llanes a Ventaneando.

Sin embargo, su talento no se quedó en las reuniones familiares, pues en una muy breve carrera Serio Basteri grabó el sencillo Car Crahs del grupo mexicano Decathlon.

Noticia que fue revelada por la revista Quién en el 2008, donde se destapó que Sergio había grabado su primer sencillo y posicionándolo como una voz muy similar a la de su hermano.

El intérprete de La Incondicional reaccionó a aquella portada y según el productor “hubo un poco de malestar, hubo un reclamo de parte de Luis Miguel sobre si Sergio se dedicaba a la música”.

A pesar de que la carrera del menor de los Gallego Basteri se vio truncada sin antes de comenzar, Salvador Llanes reveló que aquella canción no es la única pieza que el joven grabó.

