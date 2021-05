“Me tuve que poner un pañal”: Yuri reveló la secuela más bochornosa del COVID-19 y su accidente en un vestido

La cantante Yuri negó tener COVID-19 (IG: oficialyuri)

La cantante veracruzana Yuri habló sobre las inesperadas secuelas que tiene después de contagiarse de COVID-19. La interprete explicó que en los meses posteriores a su recuperación le dio incontrolable diarrea al grado de pensar en usar pañal y notó que tiene pérdida de memoria.

Fue en septiembre del año pasado cuando la producción del show televisivo ¿Quién es la máscara? se enteró que el virus rondaba dentro del set de la grabación. Yuri, Consuelo Duval, Juanpa Zurita y Omar Chaparro contrajeron la enfermedad.

A ocho meses de padecer el contagio, la interprete de Ya no vives en mí habló sobre su experiencia con las secuelas que quedaron en su cuerpo tras recuperarse. En una entrevista con la periodista de espectáculos Maria Patricia Castañeda, la veracruzana confesó que una de las principales afectaciones físicas que le dejó el SARS-COV 2 fue una intensa diarrea que la imposibilitó hacer sus actividades cotidianas.

“En diciembre muchas diarreas, o sea, yo me hacía casi casi popo en donde cayera, (...) yo iba y venía, me tuve que poner un pañal casi casi”, confesó.

La intérprete de La maldita primavera explicó que vivir las secuelas de la enfermedad fue una etapa muy difícil para ella, en especial la diarrea porque tenía que salir a trabajar, lo que ocasionó que pasara momentos muy incómodos.

Uno de estos le ocurrió durante la grabación de su más reciente videoclip ¿Dónde quedo yo?, la veracruzana no aguantó y se hizo del baño sobre el vestuario.

“Me acuerdo que me prestaron un versachazo divino y todo, no, pues lo hice popó todo, lo tuvieron que lavar”, recordó.

Además de la diarrea, la cantante de 57 años dijo que le dieron temblores, ansiedad por no poder respirar y ruptura de cabello, que actualmente ya le está creciendo gracias a una vitaminas que le recetó su doctor. Sin embargo, confesó que aún tiene espacios en donde el cabello no le ha crecido. Otro de los estragos que tiene hasta el día de hoy es la pérdida de memoria, pues a veces se le olvidan las cosas al igual que a Consuelo Duval.

“Si se me olvidan mucho las cosas, se me va el avión (...) se me borra el casete así feo o a veces me entran así unas “tembeleteras” (temblores) de la nada, ahora, va pasando”, declaró.

Cuando se contagió, los síntomas de COVID-19 no le dieron “Muy fuerte”, pues sólo tuvo un poco de fiebre y una ligera tos. A pesar de ello, la cantante de Detrás de mi ventana comentó que requirió de medicamentos y sustancias naturistas en pocas cantidades para que la ansiedad disminuyera paulatinamente.

“El virus te chupa, te absorbe todas las vitaminas que puedas tener. Por eso queda uno muy débil”, explicó.

Hace unos meses, la veracruzana se sometió a una cirugía en donde le quitaron la vesícula y la apéndice. La operación estaba programada para que le retiraran la vesícula con la que batalló por más de un año, pues no se pudo operar antes debido a la pandemia y su contagio.

Yuri relató que en ese mismo proceso quirúrgico, el cirujano optó por revisar el estado de sus órganos para descartar secuelas del virus o la presencia de un tumor cancerígeno. Gracias a ello, los médicos detectaron un pequeño tumor que tenía el apéndice, el cual fue retirado a tiempo.

“Yo pienso que esto de la vesícula es por eso (secuelas Covid), creo yo (...) o puede ser hereditario definitivamente”, comentó.

