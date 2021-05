Andrea Meza en su primer día como Miss Universo: el triunfo, la coincidencia del vestido rojo y la belleza de América Latina

Foto: @andreamezamx / Instagram

Andrea Meza, quien se coronó la noche de este domingo como Miss Universo en la edición 2021 del certamen de belleza, habló por primera vez sobre los detalles de su coronación. Antes de dejar Florida para trasladarse a Nueva York, la joven de 26 recordó un curioso detalle sobre el vestido rojo que robó todos los suspiros en la gala final del evento y habló sobre la fuerza de las mujeres de América Latina en el certamen.

“(Cuando escuché que era la ganadora) yo tenía demasiadas cosas en la cabeza, había mucho ruido en el lugar. Los gritos de la gente, la porra mexicana era maravillosa. Entonces, entre el ruido que había, escucho un ‘¡Viva México!’ y entonces en mi mente: ‘¿Fue el público o fue el conductor?’, por eso tardo en reaccionar”, recordó Andrea durante una entrevista con el programa Hoy Día.

“Yo me sentía muy confiada de que iba a formar parte del Top 21, sabía que iba a estar lleno de latinas. El top cinco, éramos cuatro latinas. Eso se me hizo maravilloso porque Latinoamérica venía más fuerte que nunca y me gustó que lo pudiéramos demostrar en ese top”.

La mexicana que otorgó a su país la tercera corona universal también se sinceró sobre la confianza que sintió durante la competencia y lo mucho que disfrutó ser parte de ella: “Yo me sentía muy segura, muy tranquila, sabía que ese era mi momento y que tenía que disfrutarlo, porque al llegar a la concentración, te invaden de repente los nervios o algunas dudas, y yo me prometí que iba a llegar a la competencia y me iba a disfrutar cada momento y creo que eso lo pude reflejar”.

Infobae

Durante la entrevista, la también ingeniera en software por la Universidad Autónoma de Chihuahua confesó que el color de su vestido fue una coincidencia. Sin embargo, el vestido rojo en las concursantes mexicanas ya se ha convertido en símbolo de buen augurio: tanto Lupita Jones, coronada en 1991, como Ximena Navarrete, en 2010, portaron un vestido de aquel tono en la gala final.

“Es algo muy chistoso, realmente el vestido que yo tenía de la preeliminar era el que yo tenía pensado para la final, de Edgar Lozano, me encanta, es un chico con muchísimo talento. Pero al final, el vestido con el que podía caminar más fácil, era el rojo. Y también me parecía maravilloso, espectacular. En realidad ese vestido no estaba planeado, el diseñador Ivis Lenin llegó con él y me dijo ‘te hice este vestido, quiero que te lo midas y que me digas qué piensas’”.

“No habíamos planeado nada, aparte el color me fascinó. Bueno el rojo es uno de los colores, ya sabes, que te hacen un estudio de color, entonces está dentro de mi gama. Y dije: ‘Pues vamos con ese’. Aunque ya ves que con anterioridad las chicas de México han ido de rojo, y dije ‘¿qué tiene?’”.

HOLLYWOOD, FLORIDA - MAY 16: Miss Mexico Andrea Meza is crowned Miss Universe 2021 onstage at the Miss Universe 2021 Pageant at Seminole Hard Rock Hotel & Casino on May 16, 2021 in Hollywood, Florida. Rodrigo Varela/Getty Images/AFP (Photo by Rodrigo Varela / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Finalmente, la Miss Universo explicó qué rituales tiene antes de salir a la pasarela: “No soy supersticiosa, pero antes de salir a la pasarela me gusta estar concentrada en mí misma, fluir y recordarme qué es lo que tengo que hacer en el escenario simplemente. Muy, muy concentrada”.

El triunfo de la mexicana le ha valido las felicitaciones de cientos de mexicanos orgullosos. Entre ellos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien durante la conferencia matutina de este lunes envió una felicitación a Andrea y la reconoció como “la más guapa” de las concursantes.

“Me llena de satisfacción poder felicitar a Andrea Meza, que triunfó ayer, es la Miss Universo 2021, mexicana que ganó enfrentando a otras mujeres, de otros países hermanos. Mujeres inteligentes y bellas, pero Andrea triunfó, es la más guapa y nos da mucho gusto”, expresó el mandatario mexicano.

