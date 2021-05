Roselyn Sánchez sufrió un percance que la llevó al hospital

El día de ayer, la actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez visitó el hospital debido a que sufrió un percance en su pie derecho, lo que le ocasionó la dislocación de su dedo pequeño.

La modelo de 48 años es una actriz, modelo y productora originaria de San Juan, Puerto Rico. A los 21 años llegó a vivir a los Estados Unidos en donde aprendió a hablar inglés y se ha desarrollado en diferentes papeles dentro del cine y la televisión.

Este fin de semana, Roselyn Sánchez tuvo un pequeño accidente en donde se vio involucrado su pie derecho, lo que ocasionó la dislocación de su dedo meñique. Con mucho dolor, la modelo tuvo que pedir asistencia médica para que atendieran su luxación y pudiera continuar con las grabaciones de su próximo proyecto, pues recientemente se anunció que formará parte de la serie Fantasy Island.

La modelo sufrió un percance por el que se dislocó el dedo pequeño de su pie derecho (Foto: @roselyn_sanchez/Instagram)

“Dedo dislocado. Estoy histérica, no me gustan retrasar la producción. Bueno, seguimos”, escribió en sus historias de Instagram.

La actriz de que diera vida a “Carmen Luna” en la serie Criadas Malvadas, compartió un video en sus redes sociales, en donde mostró cómo el doctor Carlos Fraga revisó su extremidad y colocó su dedo en su lugar. Con un vestido negro y sandalias de ducha, Roselyn Sánchez se mantuvo postrada en una camilla de hospital mientras era atendida por el especialista y, con la intención de no ver ni gritar ante el dolor que sentí, tapó su cara con una gorra negra.

Al finalizar el proceso médico, la actriz agradeció la atención que recibió por parte del doctor y hoy, por la mañana, compartió un breve video de la vista que disfruta desde el lugar en donde se hospeda en San Juan, Puerto Rico.

La actriz ha trabajado a lado de Jackie Chan y Dwayne Johnson (Reuters)

El post fue retomado por la cuenta del programa Suelta la Sopa, en donde los fans de la actriz le mandaron sus mejores deseos y desearon su pronta recuperación.

“ay caramba, que se recupere”, “Uy, tiene que haber visto las estrellas porque a mí me pasó y lo triste es que esa área no se enyesa”, “Espero que no sea grave”, “Ese duele mucho”, escribieron los usuarios de la plataforma.

A medidos de abril, se anunció que la puertorriqueña será la protagonista de la secuela de Fantasy Island, en donde interpretará al personaje de Elena Roarke, pariente del protagonista original de la serie, el Señor Roarke, quien fuera desempeñado por el actor mexicano Ricardo Montalbán.

The 20th Annual Latin Grammy Awards - Show - Las Vegas, Nevada, U.S., November 14, 2019 - Ricky Martin and Roselyn Sanchez onstage. REUTERS/Steve Marcus

Después del éxito obtenido durante seis años, una secuela y una película inspirada en la historia, la cadena de televisión Fox pretende regresar la historia a la pantalla chica 40 años más tarde desde su estreno en 1978. Además, la producción explicó que se intentará imitar el formato original de la exitosa serie de los años 70, en donde los sueños de los asistentes se hacen realidad en un contexto tropical.

Roselyn Sánchez ha desarrollado gran parte de su trayectoria artística en Estados Unidos. La puertorriqueña ha participado en otras series de televisión como Without a Trace y cintas cinematográficas como como Rush Hour 2 a lado de Chris Tucker y Jackie Chan; Entrenando a papá junto a Dwayne Johnson “La Roca”; y Cayo, en donde fue la protagonista. También cuenta con participación en telenovela Familia en venta.

Hace algunos años, la actriz fue criticada por mantener su acento puertorriqueño durante sus proyectos en inglés. Durante una entrevista para el programa The Associated Press, la modelo explicó que no puede eliminarlo por completo debido a que aprendió el idioma cuando ya era un adulto.

“Me preguntan: ‘¿Por qué no lo puedes eliminar?’. Por la misma razón que Antonio Banderas, Salma Hayek, Penélope Cruz y Javier Bardem no lo pueden hacer. Nos mudamos a Estados Unidos ya adultos”, comentó.

