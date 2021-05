Padre de Frida Sofía reveló que Alejandra Guzmán sacó del testamento a su hija

los rumores respecto a que Alejandra Guzmán le había quitado la herencia a su hija eran ciertos (Foto: Instagram / @laguzmanmx)

El jueves pasado, Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía reveló que los rumores respecto a que Alejandra Guzmán le había quitado la herencia a su hija eran ciertos y destacó que él respaldará cualquier acción legal que la joven tome respecto a las acusaciones de abuso sexual hacia Enrique Guzmán.

“Me entero que Alejandra la quitó de la herencia, eso a Frida le viene valiendo tres cacahuates, ese no es el problema aquí, no son departamentos, no son coches. Me encantaría que, en verdad, (Alejandra) tomara un paso atrás y escuchara tantito más lo que tiene que decir su hija”, comenzó a explicar Moctezuma a Ventaneando.

El padre de Frida Sofía añadió que él apoyará a su hija respecto a las medidas legales que decida en cuanto a su abuelo Enrique Guzmán, pero ahondó en que no podía hablar sobre el estado en el que se encontraba la denuncia.

“No puedo comentar sobre eso porque se está haciendo todo un procedimiento que requiere para llevar a esto hasta las últimas consecuencias y no puedo hacer esos comentarios”, externó.

expresó que se sentía contento por el hecho de que Frida Sofía hubiera cambiado el apellido “Guzmán” a “Moctezuma” (Foto: Instagram / @beatrizpasquel)

También expresó que se sentía contento por el hecho de que Frida Sofía hubiera cambiado el apellido “Guzmán” a “Moctezuma” en sus redes sociales.

“No sabes el gusto, queríamos hacerlo desde hace varios años, pero era un tema complicadísimo. Doña Silvia nos quiso ayudar el caso es que tuvimos una discusión y yo le dije: “si esto vuelve a pasar, te quito a la niña” y fue corriendo con el papá -ese fue consejo de Enrique Guzmán- y la registraron”, dijo Pablo Moctezuma, tras recordar que Frida Sofía se apellida Guzmán Pinal.

Sin embargo, Moctezuma declaró para el show de TV Azteca que, a pesar de los conflictos, él preferiría que tanto madre e hija tuvieran una mejor relación y pudieran arreglar las cosas.

“Nada me daría más gusto, de veras, porque sé que las dos se quieren. Dios quiera pase esto rápido, no me gusta estar aquí en medio a mí, no me gusta que nadie sufra”, sentenció.

Apenas hace una semana, la cantante Alejandra Guzmán aseguró que tras las polémicas familiares de los últimos meses, busca una catarsis y reinventarse en la música. Durante la emisión de Venga la Alegría dijo que encontró una manera de darle una vuelta a los problemas personales que afronta.

Alejandra Guzmán explicó que tras las polémicas y delicados estados de salud, prefiere componer y seguir su carrera como artista. (Cortesía: VLA)

Aunque explícitamente no habló de su hija Frida Sofía, ni de las denuncias que ella puso a su abuelo Enrique Guzmán por abusos sexuales, explicó que tras las polémicas y delicados estados de salud, prefiere componer y seguir su carrera como artista.

“Sigo escribiendo al amor y al desamor, esa es mi catarsis y de esa forma le doy vuelta, de toda esta porquería así es como le doy la vuelta”, dijo en la emisión del matutino, abundó que espera tener mucho trabajo este año y continuar con los conciertos en línea.

En tanto, mandó un mensaje a sus fans y les dijo que nadie ha “destruido sus alas”, además, adelantó que no es su intención cerrarle la boca a nadie, ni buscar venganza. “Nadie me destruye las alas y sé volar, sé volar alto. Ahora busco poder enseñarle a la gente por dónde salir, no busco venganza, ni cerrarle la boca a todo el mundo”, dijo.

Agregó que ante la situación adversa que pasa por su familia, busca seguir trabajando para conseguir más cosas buenas. “Busco estar bien conmigo y estoy bien en ese camino, estoy teniendo cosas buenas en mi trabajo, a pesar de toda la adversidad eso es lo que puedo regalarle a mi familia”.

