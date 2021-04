A un año de la muerte de Óscar Chávez, ‘El Caifán mayor’

Los Caifanes fue una película dirigida por Juan Ibáñez

Óscar Chávez y su música estuvieron presentes en la pantalla grande, en conciertos como el Vive Latino y en diversos movimientos sociales, la participación de este cantautor como El Estilos en la película Los Caifanes (1967) dio origen a su apodo.

Aunque los géneros recurrentes en sus canciones fueron la protesta o la parodia, lo que más grabó el “maestro Chávez” fueron boleros, baladas, trova, huapangos y sones. Él se dedicó a rescatar las canciones populares casi en un sentido antropológico de registro histórico mexicano.

Durante las manifestaciones estudiantiles de 1968, el intérprete de Macondo trabajaba en Radio UNAM, espacio donde comenzó a cantar temas como La casita, una parodia a la canción de Armando Fuentes Aguirre “Catón”, escrita por Manuel José Othon y musicaliza por Felipe Llera, la cual hablaba sobre las lujosas residencias de la clase política mexicana.

“Yo compongo con relación a mi entorno, a mi ciudad, a mi país; no pretendo ser Mesías de nadie, nunca me ha interesado eso, ni se trata de eso.” explicó este artista en una entrevista hecha por José David Cano.

Oscar Chávez nació en la Ciudad de México en 1935 (Foto: Twitter@Irma_Sandoval)

El trovador tuvo un especial acercamiento con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ya que se mandaba cartas con el comandante David y con el subcomandante Marcos.

Entre sus canciones más populares están Por ti, La llorona y Macondo. En el tema La Niña de Guatemala, este cantante narró la historia de una mujer que se murió de amor esperando al hombre que tanto quería.

Por otro lado en el tema La Mariana, el hombre que se enamora de esta mujer estaba dispuesto a arrancarse los dientes y mandar a los demonios a confesar con tal de tener su amor, su estribillo dice “Por que yo sé la química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal”.

En 2006 este músico escribió a manera de crítica El pendej*, la letra de este tema decía “Si tu quieres tener pendej*s allá en el PAN los encontrarás, Son re chispa los bichos esos con su modito de caminar” y advertía a la ciudadanía sobre un personaje que buscaba “alcanzar hueso blando”, se refería a un presidente.

El cantante Oscar Chávez durante su concierto en el Festival Vive Latino en la Ciudad de México. (Foto AP/Christian Palma, archivo)

El ‘Caifán mayor’ se presentó en las 32 entidades federativas, tocó en varias ocasiones en el Palacio de Bellas Artes, el Auditorio Nacional, el Zócalo, así como en los anfiteatros de pueblos y en explanadas universitarias.

En 2019 Óscar Chávez fue invitado a la edición 20 del festival Vive Latino, en este concierto participó en un “palomazo” junto a Caifanes con la canción Por ti; también interpretó Hasta Siempre y cantó Fuera del mundo con Dr. Shenka, vocalista de Panteón Rococó.

Dentro de sus distinciones se encuentra el premio Ariel, otorgado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) por su actuación en Los caifanes, el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Artes y Tradiciones en 2011 y en 2019 fue reconocido por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México como Patrimonio Cultural Vivo.

Oscar Chávez en su papel de El Estilos (Foto: Twitter@CinetecaMexico)

La relación entre las artes y Chávez comenzó cuando estudió teatro en la Escuela Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBAL), también fue alumno de la Universidad Nacional Autónoma de México; durante su extensa trayectoria grabó más de 20 álbumes, tales como Latinoamérica canta y Herencia lírica mexicana.

Este artista participó también en las películas El oficio más antiguo del mundo (1968) con Luis Alcoriza y Break of dawn (Rompe el alba), historia biográfica de Pedro J. González dirigida por Isaac Artenstein.

En 2015, durante una entrevista realizada por Enrique Saavedra, el músico confesó que ya no le gustaba salir por la noche: “los tiempos cambian y ya no es lo mismo: la vida nocturna de esta ciudad está hecha pedazos -como la ciudad misma, y eso es de una enorme tristeza-, hace muchos años que está de capa caída de la manera más trágica. (...) Yo nací en esta ciudad, y con todo orgullo soy gente de barrio, por eso me duele que me la tengan tan lastimada, tan ofendida -como decía Chava Flores”.

Así fue como se anunció la muerte de este trovador (Foto: Twitter@OscarChavezF)

La vida musical y de protesta que llevaba ‘El Caifán Mayor’ terminó a los 85 años, Óscar Chávez falleció el 30 de abril de 2020 después de pasar dos días internado en el Centro Médico Nacional (CMN) “20 de Noviembre” con síntomas de COVID-19.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) informó a través de un comunicado oficial que la causa de muerte fue la complicación de una Neumonitis por COVID-19. El cantante fue atendido en todo momento por el personal de la institución médica del estado.

