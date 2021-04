Eduardo Capetillo reconoció su depresión ante su hijo: “Llenar el dolor con sustancias”

(Foto: Instagram @bibygaytan)

Tras varios meses de espera, por fin se estrenó el programa que mostrará el día a día en la vida de la familia Capetillo Gaytán, conformada por Eduardo, Bibi y sus cinco hijos. En la primera emisión del reality se mostraron aspectos como los preparativos de la celebración de aniversario con que la pareja festejará 26 años de unión.

Y es que la expectativa en torno al programa se ha ido incrementando desde meses atrás e incluso años, cuando en 2019 se anunció que ya se preparaba tal programa y que meses después fue comunicada su cancelación.

Ahora, en el capítulo de estreno se mostró una íntima plática entre padre e hijo, quien le dio a conocer al ex integrante de Timbiriche sus intenciones por también incursionar de manera profesional en la industria de la música comercial.

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo han mantenido una relación muy sólida en los últimos 26 años (Foto: Instagram @bibygaytan)

La intención de Eduardo Jr. es hacer sus pininos en el género regional mexicano, pero parecería que el también actor tiene sus reservas en cuanto al tema. No obstante, el padre le dio al hijo una serie de recomendaciones y destapó momentos que lo marcaron hace unos años cuando cayó en un estado emocional destructivo que lo condujo al uso de sustancias nocivas.

“Ah caray, ¿qué disco?”, comentó el cantante a su primogénito mostrando sorpresa mientras ambos paseaban a caballo. “Me da miedo porque los hijos duelen”, añadió.

“¿Si sabes que no está fácil el negocio?”, continuó Capetillo en la charla con su hijo: “Yo sé que no pero es lo que me encanta, es mi pasión, me encanta la música, y me gusta mucho cantar”, confesó el joven. “Está bien que sea tu vocación, pero es un negocio, sobre todo en estos tiempos tan complicados, pues complicado”, comentó el galán de telenovelas. “Yo creo que cualquier papá, yo creo que cualquiera, si le dices: ‘Me quiero dedicar a lo mismo que tú’, lo primero que te va a decir son todos los baches porque son lo que él vive”, reflexionó el hijo mayor de la familia.

Quien fuera protagonista de exitosas novelas juveniles en los 90 como Baila conmigo, Marimar y Alcanzar una estrella, le expresó a su hijo algunos momentos que lo llegaron a desequilibrar al punto de mostrar rasgos de soberbia que al final terminaron por perjudicarlo.

“Cuando te pega y está en los cuernos de la luna, pues te rebasa el ego, te rebasa la soberbia, y te lo digo porque a mí me pasó, no me lo contaron”, dijo el patriarca.

“En mis principios como cantante, cuando llenaba estadios, cuando vendía millones de discos, sí me rebasó el ego, sí me rebasó la soberbia. Dejé muchas heridas profundas abiertas, muchas huellas de abandono abiertas que me llevaron a anestesiarlas, a anestesiar ese dolor con sustancias”, recordó Eduardo. “Estoy convencido de que la soberbia es el peor enemigo del ser humano, la soberbia te mata porque de ahí parte todo, tú eres tan fregón… ‘Yo soy tan fregón que yo controlo el alcohol, que yo controlo esto…’”, contó el actor quien ya había revelado anteriormente el duro episodio por el que pasó cuando el pequeño Eduardo Jr. tenía 6 años.

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo formaron una familia compuesta por cinco hijos y están por cumplir sus bodas de plata (Foto: Archivo)

Ante la confesión, su hijo le hizo saber que recordaba bien aquellos altibajos:

“No controlas nada porque en ese momento, cuando yo estaba tan mal dentro de mí, lo único que le entregaba a ese pequeñito de 6 o 7 años pues eran mis frustraciones, mi intolerancia”, dijo el actor refiriéndose a Eduardo Jr.

Por su parte, el joven confirmó haber sido testigo de aquella situación: “Me tocó a mi vivirla de primera mano, no estaba tan chiquito como para no acordarme.” “Lo lamento mucho”, expresó el esposo de Biby a su hijo, quien le dio una respuesta de lo más cariñosa: “No tienes nada que lamentar papá, después de todo lo que me has dado, lo que has hecho por mí, no tienes que lamentar nada”.

