Con un romántico mensaje, Humberto Zurita recordó a Christian Bach

El actor Humberto Zurita dedicó un romántico y melancólico mensaje a su fallecida esposa, Christian Bach, quien falleciera de un paro cardio-respiratorio el 26 de febrero del 2019. El mensaje lo publicó en su perfil de Instagram. Así es como dice el comentario:

Zurita afirmó que con Bach tuvo el motivo más importante para seguir con vida y enfatizó que juntos formaron un lazo que los unió fuertemente. También recuerdó que fue Christian, hizo que su vida fuera “inexplicablemente bella”:

Fuiste y eres el motivo por el que yo vivo entre los vivos, con ganas de hacer que cada instante sea inexplicablemente bello. porque entre las cosas más sencillas me engrandezco y me alimento del tiempo que me queda, para saber que eres el murmullo que despierta mis ganas de llegar a tiempo (...)