“Me reí con todo”: Aislinn Derbez reveló la verdad detrás de su nuevo supuesto romance

Durante los últimos días se ha hablado de un supuesto romance entre Aislinn Derbez y el influencer Jonathan Kubbe, pero es la misma actriz quien rompió el silencio y despejó las dudas sobre su situación sentimental.

Desde su cuenta de Instagram, la creadora y productora del podcast La Magia del Caos aclaró que no tiene una relación con el influencer de viajes y conferencista motivacional de nacionalidad belga y origen mexicano, Jonathan Kubben.

Aseguró que la versión publicada por TV Notas el pasado martes le dio mucha risa, pero después contará “la verdadera historia” que tiene con el creador de contenido conocido por sus viajes por el mundo y su cuenta de Instagram @momimfine.

De acuerdo con la publicación mexicana, Aislinn inició una relación amorosa con Jonathan después de la dolorosa separación que tuvo con Mauricio Ochmann.

(Foto: aislinnderbez / Instagram)

Aunque la nueva pareja se conoce desde hace varios años, decidieron emprender un romance ahora que la actriz buscó apoyo, comentó una fuente cercana: “Tras su truene con Mauricio, Aislinn necesitaba apoyo emocional, entonces buscó a Jonathan porque da conferencias motivacionales y pensó que la podría ayudar a salir adelante con este proceso de separación y divorcio. Con el tiempo se hicieron más amigos, tuvieron una conexión especial y se dieron cuenta de que tenían muchas cosas en común”.

Esta versión fue apoyada con diversas publicaciones en redes sociales, ya que ambos se han dedicado más de una fotografía o comentario en sus plataformas digitales.

A pesar de esta situación, tanto Jonathan Kubbe como Aislinn Derbez alzaron la voz para comentar esta narración que los vincula.

El primero en pronunciarse es el influencer que alcanzó fama por posar con el cartel “Mom I’m fine” en diferentes partes del mundo. Desde sus historias de Instagram comentó que todo es un invento de la prensa mexicana y descartó ser el coach motivacional de la integrante de la familia Derbez.

“Es una historia que ni el mismo Disney no inventaría tan bien”, aseguró en la red social que tiene cerca de 359 mil seguidores.

(Foto: aislinnderbez / Instagram)

Aislinn Derbez, por su parte, resaltó que en otras ocasiones le han inventado notas falsas, pero esta le dio mucha risa.

“Ahora sí me reí con todo lo que sacaron ayer (me han sacado notas falsas muy feas en otras ocasiones que no dan nada de risa, pero éstas están cagad*s). Qué tal cómo los medios amarillistas creen que por tener un 20% de información real, entonces se pueden inventar por completo el otro 80% con tal de sacar nota. Pero bueno, así ha sido siempre... #adondevamosaparar”, confesó.

“Ya después contamos la verdadera historia @momimfine “coach” qué oso”, añadió en su posicionamiento.

Aprovechó para publicitar uno de los contenidos de su podcast La Magia del Caos y que fue publicado en la cuenta de Instagram del mismo nombre sobre “los charlatanes y sectas de hoy en día”.

“Nosotros hablando de este tema tan relevante y ese mismo día salen diciendo que ando con ‘mi coach motivacional’, vean el live... el chiste se cuenta solo”, concluyó la famosa en su red social.

FOTO: Instagram/@momimfine

La famosa también compartió varias de sus actividades al lado de su hija Kailani, quien se vio vestida de princesa, tocando los tambores y “jugando a dormir”.

Hay que recordar que Jonathan Kubben es un influencer de viajes y conferencista motivacional que desde los 27 años de edad decidió viajar por el mundo y documentarlo en videos que después compartió a través de YouTube.

