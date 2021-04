Esta es la canción que censuraron a Luis Miguel por su alto contenido sexual

La canción se encontraba en el tercer álbum del cantante (Foto: Mayra Ortiz/Netflix)

Luis Miguel, el cantante que ha causado un fuerte revuelo con su serie biográfica en Netflix, es uno de los artistas más queridos por el público mexicano. Desde el inicio sus discos fueron sinónimo de éxito constante, aunque, en un oscuro episodio, una de sus canciones fue censurada por tener contenido sexual.

Era 1983, “El Sol” tenía 13 años y sus primeros dos álbumes mostraban un gran éxito. En ese entonces se dio a conocer “Decídete”, donde el público conoció temas como “No me puedes dejar así”, “Bandido cupido” y la composición homónima del disco.

Este último tema escandalizó al público por las connotaciones sexuales de la letra escrita por Honorio Herrero. “Decídete”, relataba el momento en el que un joven le pide a su pareja tener un encuentro sexual de forma explícita, lo que generó reclamos de los escuchas.

El tema generó escándalo porque un niño de 13 años cantara temas con contenido sexual (Juan Carlos Polanco/Netflix)

La letra original del tema decía:

“Nos quedamos solos, todos se marcharon y en mi cuarto había, apenas luz en un rincón. Te quité el vestido, te besé la boca, pero no quisiste darme todo una vez más”

Ya en el coro de la canción decantaba en el momento de la petición con las siguientes frases:

“Decídete, yo sé bien que es la primera vez. Decídete para mí también es nuevo y quiero que sea contigo”

El público criticó fuertemente tanto el contenido del tema como el hecho de que fuera cantada por un niño de 13 años. Fue entonces que se decidió modificar la letra para evitar mayor revuelo y aunque el mensaje sigue siendo el mismo, las referencias se atenuaron de forma significativa. Finalmente, la canción terminó por expresar:

“Nos quedamos solos, todos se marcharon, y en mi cuarto había apenas luz en un rincón. Te besé en la cara, te besé en los labios, tú sentiste miedo y me miraste sin hablar. Decídete, no los dudes más, decídete, que no puedo resistir sin tenerte, maldita mi suerte. Decídete, simplemente amor, decídete, y volemos hacia mundos lejanos los dos de la mano, decídete”.

La segunda temporada aborda la desesperada búsqueda de Luis Miguel por su madre (Foto: Twitter@cristinawsalido)

A pesar de este inconveniente, la carrera del mexicano continuó siendo próspera y actualmente la plataforma de streaming Netflix estrenó la segunda temporada de su bioserie “Luis Miguel: la serie”, donde se retoman los escándalos de la vida del cantante junto con el desarrollo de su carrera.

Cabe señalar que esta nueva entrega de la vida de Luis Miguel abarca dos líneas temporales: la primera está relacionada con la vida del cantante después de la muerte de Luisito Rey, es decir, en 1992; la segunda da un salto en los años y nos aterriza hasta 2005, año en el que el interprete de “Ahora te puedes marchar” realizó una gira denominada “México en la piel”.

Entre los aspectos que llamaron la atención en la fanaticada de “Luis Miguel, la serie” fue el origen del éxito “Hasta que me olvides”, una de las canciones más populares del cantante.

Además de la revelación sobre Marcela Basteri, madre del cantante, los primeros capítulos también abordan el accidente que sufrió Luis Miguel en uno de sus conciertos en Colombia. En la historia se narra que Joe, uno de los representantes gestó una traición relacionada con dinero. Y es que Joe había conseguido un acuerdo para que Luis Miguel recibiera 8 millones, pero en los hechos esta persona le dijo que solamente serían 6 millones.

