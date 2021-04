“Esta familia es tan tóxica que me tiran de loca”: la furiosa reacción de Frida Sofía en contra de su tío y Enrique Guzmán

Luis Enrique Guzmán, Enrique Guzmán y Frida Sofía (Foto: Instagram@luisenriquegp)

Los conflictos en la familia Guzmán Pinal no cesan y menos ahora que Frida Sofía detonó una bomba al acusar a Enrique Guzmán de haberla tocado indebidamente desde que era una niña de cinco años.

Desde el surgimiento de las polémicas declaraciones, han proliferado las reacciones a favor y en contra de ambas partes, pero las palabras férreas de Luis Enrique Guzmán para respaldar a su padre enfurecieron a la joven que radica en Estados Unidos.

En sus historias de Instagram, Frida Sofía aseguró que su familia “es tóxica” y calificó a su abuelo como un “imbécil, “pedófilo” y “violador sexual”.

La también empresaria recordó las ocasiones en las que Enrique Guzmán agredió a su propia abuela, Silvia Pinal, y señaló que con sus acusaciones públicas sólo busca hacer justicia y cortar definitivamente con los lazos que la unen a los Guzmán Pinal.

(Foto: ifridag / Instagram)

“Cómo puedes decir eso cuando abusó sexualmente de tu propia madre y la golpeaba, pero pues claro, si no defiendes, no comes Luis Enrique”, inició Frida Sofía su comentario.

“Gracias a Dios mucha gente me cree y por eso lo hice frente a la cámara... si quiero estar en el ojo mediático es para que el mundo sepa la verdad. ¿Sabes que está ahí? Demasiadas pruebas del puerco que es tu padre... hasta tu propia madre... ¡¡¡mi abuela!!! La violó, le pegó, le humilló y tú le dices caballero”, añadió en sus historias de la red social.

La joven resaltó que su tío no tiene una actividad fija para conseguir recursos, por lo que espera que sus famosos padres lo rescaten económicamente.

“Eres un mantenido y lamehuev*s, obvio necesitas el cheque de tu mami y papi para mantener a tu hijo, ya que eres un nini”, aseguró.

(Foto: Instagram de Frida Sofía)

Añadió una frase referente a su salud mental, tema que han resaltado desde que detapó las acusaciones hacia su abuelo: “Esta familia es tan tóxica que me tiran de loca, pero los hechos hablan”.

En una historia más, Frida Sofía explicó que busca con este nuevo embate mediático. “¿Sabes qué quiero? Justicia. Y librarme de todos ustedes... son unos degenerados”, concluyó.

Esta semana la cantante y empresaria declaró que fue víctima de los manoseos de su abuelo desde que era una niña de cinco años, lo que pronto causó una gran polémica dentro y fuera de su familia.

“Siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo (…) me daba miedo, siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas”, confesó visiblemente afectada al periodista Gustavo Adolfo Infante.

Desde estas polémicas declaraciones surgieron infinidad de reacciones, la más reciente la de la madre de Frida Sofía, Alejandra Guzmán.

Foto: Instagram @laguzmanmx @ifridag

“Hemos optado por no responder a través de los medios de comunicación, sino haciéndole saber a Frida Sofía que la amamos, que esperamos que consiga la ayuda para mejorar su salud mental que tan claramente requiere y que estamos aquí con los brazos abiertos”, expresó a través de un comunicado.

Tras las recientes declaraciones -que calificaron como “extrañas”- de la joven cantante, la rockera insistió en que está dispuesta a hablar con ella siempre que sea “en privado y sin la intención de exponerlo en los medios”.

Por último, mencionaron que están “explorando la posibilidad” de emprender acciones legales en contra de las personas y medios que hayan divulgado información “infundada y difamatoria” sobre el asunto y aseguraron que no habrá más declaraciones al respecto.

El jueves, Enrique Guzmán estuvo presente en Ventaneando en el que aseguró que las afirmaciones de su nieta son falsas.

Sin embargo, no es la primera vez que Enrique Guzmán, de 78 años, recibe este tipo de acusaciones, puesto que su exmujer, la reconocida actriz Silvia Pinal, dijo hace años en un libro autobiográfico que había recibido por su parte muchos tipos de violencia, desde celos hasta golpes y violaciones.

