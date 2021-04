Alejandra Guzmán contestó a Frida Sofía y respaldó a Enrique Guzmán: “Esperamos que consiga ayuda para su salud mental”

Alejandra Guzmán y Frida Sofía están distanciadas desde hace más de un año (Instagram)

Luego de una intensa semana en donde Frida Sofía aseguró que fue víctima de abuso por parte de su abuelo, Enrique Guzmán, la cantante Alejandra Guzmán decidió emitir un comunicado para rechazar lo declarado por la joven y señalar que no volverá a tocar el tema ante los medios.

“Hemos estado siguiendo las extrañas acusaciones hechas por Frida Sofía Guzmán en los medios de comunicación durante las últimas semanas. Hemos optado por no responder a través de los medios de comunicación, sino haciéndole saber a Frida Sofía que la amamos, que esperamos que consiga la ayuda para mejorar su salud mental que tan claramente requiere y qu estamos aquí con los brazos abiertos, siempre que cualquier intención de aclarar y reconciliar se haga en privado y sin la intención de exponerlo en los medios”, señaló el documento que ya fue replicado a través de distintos canales.

“Las declaraciones de Enrique y Luis Enrique Guzmán realizadas ayer en el programa Ventaneando serán las únicas declaraciones mediáticas de la familia sobre este asunto. No queremos participar en esta ola de chismes que se deben a que ‘periodistas preocupados’ se aprovechan de la lamentable situación de Frida”, añadió el mensaje y aunque no se mencionó de manera directa, se entendió que hacían referencia a Gustavo Adolfo Infante, pues fue a él a quien Frida otorgó la entrevista que impactó en el mundo del entretenimiento en México.

El comunicado de Alejandra Guzmán

“La familia está explorando la posibilidad de emprender acciones legales en contra de las personas y/o los medios que hagan o hayan hecho divulgaciones infundadas y difamatorias en relación con este asunto. No habrá más declaraciones”, finalizó el mensaje de Guzmán.

La respuesta de Alejandra llegó tras varios días de una turbulencia desatada por Frida al asegurar, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante en De Primera Mano, que Enrique Guzmán abusó de ella cuando era una niña.

“Siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo (…) me daba miedo, siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas”, contó visiblemente afectada.

Foto: Azteca Uno / Ventaneando

“Me manoseó desde los cinco (…) Lo odio y más por cómo fue, pasado de lanza, ahorita me quedo así de ‘ándale cabrón, ¿y si el mundo supiera?’ Es un delito (…) ¿Sabes qué es lo más asqueroso de todo? Cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere, a esa edad no tienes ni idea”, añadió.

Enrique Guzmán no se quedó callado y apareció en Ventaneando para negar por completo todas las acusaciones de su nieta.

“En mi vida, en mi put* vida le he tocado un pelo a esa niña... No he podido tocar nunca a esa niña en mi vida, no tengo manos para poder tocar a una niña y menos lascivamente”, señaló entre lágrimas.

Enrique Guzmán fue acusado de abuso por Frida Sofía (Fotos: Especial//Instagram @ifridag)

Guzmán no tiene una explicación para lo ocurrido, pero sí una teoría, pues cree que Frida hizo esto luego de haberse quedado sin ayuda económica por parte de Alejandra.

“Si esa es la razón por la que le está moviendo el tapete a Frida, entonces Frida está viendo con qué periodista se ensarta para que le den una lana y decir lo que quiera, lo que el periodista quiera, y de ahí sacar un dinero”, expresó.

