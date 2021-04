Alexa Bueno, la YouTuber del ejército mexicano, renunció a la Sedena por este motivo

¿Dónde está la Soldado Alexa Bueno? Video presentado por la YouTuber (Video: Facebook / @soldadoalexabueno)

Alexa Bueno, quien se hiciera famosa al convertirse en la YouTuber oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tramitó su baja ante esta institución por sufrir de acoso en las instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea.

A través de redes sociales, la ex soldado explicó en un video cómo es que surgió el proyecto y porqué lo dejó cuando tenía una muy buena aceptación por parte de miles de usuarios, ya que su canal tiene más de 183,000 suscriptores.

Desde que inició el material audiovisual, Bueno reiteró en muchas ocasiones el cariño y respeto que le tiene a la Sedena y de cómo es que estableció contacto con esta institución a partir de su perspectiva como civil y cómo es cuando se está dentro del Ejército.

La Soldado Alexa Bueno dejó el Ejército mexicano por acoso (Foto: Facebook / Instagram / @soldadoalexabueno)

En cuanto a su trabajo como influencer, ella dijo que “este proyecto fue altamente aceptado y muy criticado, no por los civiles, (sí) por el medio militar”, esto porque su forma de llevar el contenido era muy poco ortodoxa; sin embargo, era un trabajo que la tenía “súper convencida”.

“Siempre entendí que era parte de un sistema, siempre entendí que era una cabo auxiliar [...] Esto es una ventana para todos ustedes, para todos los civiles, para que todos entendieran cómo se conformaba el Ejército”, agregó con particular entusiasmo.

Sin embargo, no todo fue bien recibido al interior de la institución, esto porque la YouTuber señaló hace unos días que subió una foto en la que dijo que estaba de vacaciones era porque esperaba que le dieran los papeles que ratificaba su baja de la Sedena.

Alexa Bueno dejó el Ejército mexicano después de ser la influencer oficial de la Sedena (Foto: Instagram / @soldadoalexabueno)

“Estaba en espera de mis documentos donde oficialmente yo ya me había dado de baja del Ejército. Fue una decisión que tomé hace más de un mes, de hecho, ya la estaba tomando por octubre”, puntualizó.

Ante esto, la ex cabo refirió que “no toda la gente te desea el bien, no toda la gente le gusta verte feliz […] Llegó a un punto en donde dije ‘¡Ya! No tengo la necesidad de estar aguantando cosas que ni siquiera yo he provocado que me sucedan’”, y procedió a explicar la situación de acoso constante que recibió por parte de algunos compañeros.

“El hecho de que de verdad no pase un día, un día, sin que de verdad ya hayan dicho algo, hayan inventado algo, haya no sé, borren videos que ya se habían grabado, que se metan a tu computadora y borren videos, porque, no sé por qué lo hacían”, mencionó; sin embargo, la joven comunicóloga no dio nombres de las personas que ejercían este tipo de presión sobre ella.

Alexa cerró la grabación mencionando el orgullo con el que trabajó para la Sedena y la responsabilidad que sintió al ser un elemento femenino cuya función fue exponer a la corporación de una manera más humana para mostrar empatía con la sociedad mexicana.

La cabo explicó que sufrió acoso de compañeros; sin embargo, defendió la institución a la que perteneció (Foto: Instagram / @soldadoalexabueno)

El video fue subido a redes sociales el lunes 5 de abril y ya cuenta con más de 36,000 reacciones en Facebook y 2,700 comentarios positivos en favor de ella.

“Agradezco un buen que hayas sido justo una ventana a esta institución tan grande de la cual muchos no hemos tenido la oportunidad de conocer de cerca y como dicen uno no ama/respeta/cuida lo que no conoce , tú aportación fue muy importante y solo resta desearte éxito en todos tus proyectos, me quedé con ganas de más contenido de todas las áreas que conforman la SEDENA y la SEMAR, ojalá de arriba reconsideren el proyecto, vale un buen la pena. Respetos soldado”, publicó un usuario.

