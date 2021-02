“Muchas felicidades”: el “Canelo” Álvarez confirmaría la espera del primer hijo de J Balvin y Valentina Ferrer

El boxeador Saúl “Canelo“ Álvarez habría confirmado los rumores de la supuesta espera del primer hijo de la estrella de la música urbana J Balvin, luego de que dirigió un mensaje de “felicitaciones” a la pareja del cantante, la modelo Valentina Ferrer .

El “Canelo” felicitó a la modelo originaria de Argentina durante un momento tras bambalinas del espectáculo que ofreció J Balvin el día de ayer, para acompañar el combate entre el púgil jalisciense y Avni Yildirim en Miami, Florida.

El encuentro entre ambas personalidades comenzó como un saludo cordial, pero pronto el cantante se mostró sumamente alegre por el triunfo del boxeador. A lo que el deportista respondió con un efusivo abrazo.

(Foto: Instagram/Canelo)

Sin embargo, lo que captó la atención de los internautas fueron las palabras que dirigió el “Canelo” a la novia del cantante: “Muchas felicidades, eh”, expresó el púgil a la maniquí de 27 años de edad cuando tuvo la oportunidad de saludarla .

El gesto despertó toda clase de sospechas entre los seguidores del cantante, quienes aseveraron que la reacción del deportista confirma la sospecha de un presunto embarazo de la modelo que representó a su país en el certamen de belleza Miss Universo en 2015.

“Si le dijo felicidades significa que si está embarazada la novia de J Balvin”, señaló un usuario en un video del momento, difundido por la plataforma de video, TikTok.

Fue el pasado 23 de febrero durante el programa de entretenimiento El Gordo y La Flaca que la periodista Tanya Charry aseguró que la modelo tiene un embarazo de cinco meses gestación:

“En medio de tantas noticias negativas, llega una noticia que nos alegra muchísimo y tiene que ver con J Balvin. Él no quería que la gente se enterara de este notición, pero bueno, yo creo que su público se lo merece y van a estar tan felices como está él, su novia y nosotros también. Felices por J Balvin, que va a ser papá”, afirmó la reportera.

En ese entonces, la cámaras del programa captaron a la pareja cuando llegaban a un restaurante en Los Ángeles, California. Y, aunque la modelo procuró mantenerse lejos de los reporteros, la periodista dijo que logró confirmar los rumores de un supuesto embarazo.

“A pesar de todas las dificultades que tuvo que pasar el cantante durante la pandemia, parece que hicieron firmemente la tarea y el resultado es que prono llegará un ‘Balvincito’ o una ‘Valentinita’”, informó la reportera del medio.

La especulaciones sobre un posible embarazo de la modelo han crecido durante los últimos meses. Sin embargo, en entrevista concedida a la revista colombiana Semana a finales del 2020, J Balvin negó estar por convertirse en padre.

“No no, es cuento, pero me gustaría ser padre obviamente, ese es uno de mis grandes sueños. Cuando yo pienso en la muerte, digo: no pude ser padre. Darle como mucho del amor, del conocimiento o el poco conocimiento que tengo, pero compartirlo con un ser que viene de ti, eso es algo que engancha mucho”, dijo el cantante en la entrevista.

La relación entre J Balvin y Valentina Ferrer comenzó en 2018, luego de que se conocieran durante las grabaciones del video “Sigo extrañándote” del cantante urbano un año antes.

Sin embargo, el colombiano prefirió mantener su privacidad y no admitió el romance hasta la ceremonia de los Premios Grammy en el 2019 en la que la maniquí reveló que estaban juntos desde mayo.

