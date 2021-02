Lejos de su casa y aislado de su esposa: la vida de Salvador Mejía tras la muerte de su hermano Rodrigo y su padre por COVID-19

El director de Asimetrics y colaborador de MVS relató desde su cuenta de Twitter cómo se ha enfrentado al fallecimiento de su padre y hermano (Foto: esemejia / Instagram)

A casi dos semanas de la muerte del actor Rodrigo Mejía, su familia aún padece por la presencia del COVID-19 a su alrededor y es que su hermano Salvador continúa aislado.

El director de Asimetrics y colaborador de MVS, Salvador Mejía, relató desde su cuenta de Twitter cómo se ha enfrentado al fallecimiento de su padre y hermano, ambos por coronavirus.

Añadió que desde hace un mes no ha podido reunirse con su esposa y deberá continuar aislado para no exponerla a la temida enfermedad.

“Salí de mi casa hace 30 días para ir por los cuerpos de mi padre y de mi hermano, hoy finalmente pude ver a mi esposa por unos minutos desde mi carro antes de aislarme por unos días”, escribió al inicio de su conmovedor mensaje en redes sociales.

Salvador Mejía ha contado su experiencia con la enfermedad desde que su hermano y padre estaban enfermos (Foto: Salvador de Mejía / captura de pantalla)

“Este virus nos destroza a diferentes niveles”, concluyó el comunicador de temas políticos para sus seguidores en Twitter.

Salvador Mejía ha contado su experiencia con la enfermedad desde que su hermano y padre estaban enfermos y confirmó el deceso de ambos por este medio.

Después de que Rodrigo Mejía murió, Salvador escribió: “Con profundo dolor les comparto que, tanto mi padre, don Salvador Mejía, como mi hermano, Rodrigo Mejía, fallecieron”.

“Las palabras repletas de amor serán un buen comienzo para sanar nuestros corazones y comenzar a reconstruir nuestra familia”, añadió el especialista en temas económicos y que también colabora con Forbes.

Salvador Mejía se había mantenido optimista sobre el diagnóstico de su hermano hace un mes e incluso el pasado 9 de febrero comentó que seguía “dando la batalla contra la #COVID19″.

El hermano del actor relató una historia que les generó mucha gracia (Foto: Twitter Salvador Mejía)

A finales de enero pasado, el hermano del actor relató una historia que les generó mucha gracia y que seguro quedará marcada en la memoria porque ocurrió cuando Rodrigo ya estaba internado.

“Mi hermano nos hizo una videollamada desde el hospital. Le pasé el teléfono a mi mamá, sonrió y comenzó a decirle a mi hermano que le ponga todo el corazón para salir adelante. Para reafirmar su dicho, se quitó una chancla y lo amenazó. Fue épico”, recordó el periodista que publicó una imagen negra para recordar el luto que embarga a su familia.

Además aseguró que luchará para dar fortaleza a su familia destruida por el paso del COVID-19: “Reconstruiré esta familia, no tengan la menor duda. Hasta siempre papá, hasta siempre hermano”.

La esposa de Rodrigo Mejía, Gaby Crassus, tampoco ha tenido los mejores días de su vida. Desde su cuenta de Instagram compartió algunas amorosas instantáneas y tiernos mensajes sobre el dolor que la persigue por la ausencia del padre de sus hijos.

“Duele en el pecho, en las entrañas, en los huesos, duele en el alma y no puedo respirar... pero sé que aquí estás conmigo, con nosotros... Amor abrázame y no me sueltes. Te amo Ro, un día a la vez...”, escribió la ex conductora de Al Extremo de TV Azteca.

(Foto: gabycrassus / Instagram)

En otra ocasión confesó que la partida de su marido la dejó incompleta: “Una semana Amor y estoy completamente rota. No entiendo... no sé si algún día lo haré... y me aferro a esa sonrisa tan tuya confiando en que me acompañará y me dará la fuerza que necesito para seguir. Te amo por siempre, Ro”.

Rodrigo Mejia murió el pasado 11 de febrero después de haber contraido COVID-19 en enero de este año y aunque ya había superado la enfermedad, las secuelas le arrebataron la vida a los 45 años.

El coronavirus también atacó al padre de Rodrigo. Salvador Mejía, director de Asimetrics y colaborador de MVS, compartió la triste noticia a través de su cuenta de Twitter, donde documentó el proceso de la enfermedad que le arrebató la vida a su padre y hermano, el histrión de 45 años.

El deceso llenó de profundo dolor a la farándula mexicana, especialmente a su esposa, la conductora de TV Azteca, Gaby Crassus.