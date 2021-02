De Federico Arreola a Enrique Guzmán: qué personalidades mexicanas ya recibieron la vacuna COVID-19 (Foto: Instagram @eguzmanoficial)

En México arrancó la primera etapa de la vacunación contra COVID-19 en adultos mayores de todo el país, donde destacaron las inoculaciones de algunas destacadas personalidades en el ámbito televisivo, farandulero, político, periodístico, etcétera.

De acuerdo con los reportes oficiales de la Secretaría de Salud, luego de la intensa jornada se aplicaron 23,369 dosis a adultos mayores en México de la vacuna AstraZeneca.

Entre lo vacunados destacó el periodista Federico Arreola, quien estuvo varias horas formado en la fila para recibir su primera dosis, en la alcaldía Cuajimalpa de la capital mexicana, aseguró en sus redes sociales.

“Ya me vacuno. Me registró @Majhadera , editora en jefa de @sdpnoticias y me llamaron. Estoy en la fila desde hace rato en Cuajimalpa. En una hora, más o menos, me pinchan el brazo. El sistema es eficiente, doy fe. Los viejitos como yo, si somos pacientes, nos inmunizaremos hoy”

Además, informó que le ofrecieron la vacuna durante uno de sus viajes a los Estados Unidos, pero decidió esperar a obtenerla en México para “no saltarse la fila”, y aseguró, además, que confía en la estrategia de la 4T.

“Hace 15 días visité Washington. Me ofrecieron vacunarme. Mi edad lo permitía. Con Pfizer o Moderna, excelentes vacunas. Preferí esperar turno en México. Confío en la 4T y en @lopezobrador_, aunque no dejaré de criticar al rollero de Gatell. AstraZeneca es otra buena opción”, tuiteó.

Famosos que cumplieron con los requisitos ya fueron vacunados contra COVID-19 (Foto: Cuartoscuro)

Rubén Aguilar, quien se desempeñó como vocero de la presidencia durante el gobierno de Vicente Fox, escribió en las redes sociales que fue llamado para obtener la vacuna en la Ciudad de México, pero reveló que también hubo algunos problemas de organización y pidió al gobierno local un esfuerzo por mejorar.

“Soy afortunado de hoy haber sido vacunado. Espero que por el bien de todos, el gobierno modifique la forma de hacerlo, para que sea más rápido, amigable y , sobre todo, más humano”.

En el entretenimiento también hubo buenas noticias. El cantante y actor Enrique Guzmán fue captado en las instalaciones de la Unidad de Medicina Familiar número 22 del IMSS en la Ciudad de México.

“Recibí mi primera dosis de la vacuna AstraZeneca a las 2:30 de la tarde... no hay ninguna reacción. Los mantendré informados”, escribió el cantante de La Plaga en Twitter pasadas las 4 de la tarde.

“No sé cuál es el resultado, lo que hay que evitar es que haya esta pandemia. Si no pasa nada, tendremos que seguir sufrimiento, pero si esto nos ayuda para vencer al bicho, estamos en la mejor disposición. Si ustedes no lo hacen, la epidemia no acabará nunca”, dijo el cantante a las cámaras del IMSS.

Por último, el periodista Sergio Aguayo también fue parte de las personas mayores de 60 años que se vacunaron durante la primera jornada en la capital del país. El intelectual aseguró que hubo errores y desorganización, pero sobre todo, buena disposición tanto de quienes asistieron, como del personal médico.

“Termino la espera. Ya me pusieron la vacuna. En mi pequeño circulo hubo elogios a “los de Claudia”. Mientras espero que no haya síntomas llega una Servidora a tomarme una foto sin las caretas. Para “hacerme una historia clínica”. Un balance. Todos quienes nos atendieron pusieron su mejor esfuerzo. Tenían instrucciones por supuesto pero también era obvia la voluntad de servicio. El 20 de abril me pondrán la segunda dosis”, informó.

El periodista Sergio Aguayo ya fue vacunado contra COVID-19 FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó la que durante el primer día de vacunación a adultos mayores, fueron vacunadas 30 mil 332 personas con la primera dosis contra el COVID-19.

En la alcaldía Cuajimalpa se vacunaron 9,808 personas; en Magdalena Contreras fueron 15,326 y en Milpa Alta fueron 5,198, de acuerdo con información del gobierno capitalino, con fecha de corte del 15 de febrero.

En cuanto a la meta para este lunes, explicó que se tiene contemplado inyectar la primera dosis a 35,000 ciudadanos; sin embargo, refirió que llevan alrededor de 10,000 aplicaciones efectivas y en caso de no llegar a la meta, se podrían tomar medidas extraordinarias para que se cumpla.

Entre estas, dijo, destaca la posibilidad de extender la jornada de vacunación a sábados y domingo, pues reconoció que sí hubo un retraso en algunos módulos de aplicación de la vacuna.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Durante primer día de vacunación, 30 mil 332 adultos recibieron dosis contra COVID-19

Coronavirus en México 15 de febrero: se registraron 450 nuevas muertes en las últimas 24 horas

Vacunación contra COVID-19 a adultos mayores: en el primer día se aplicaron al menos 23,369 dosis