Paulina Peña terminó con el misterio de su ausencia en redes sociales: “Necesitaba enfocarme en mis proyectos”

Después de una notoria ausencia, la influencer Paulina Peña Pretelini habló sobre el papel que tienen las redes sociales en su vida. La hija del ex mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, rompió el silencio y explicó a sus miles de seguidores por qué decidió alejarse por un tiempo.

“¡Hola hola chicos! Deseo de todo corazón que cada uno de ustedes se encuentre bien al igual que sus familiares. Pasaba por aquí porque muchos de ustedes me han preguntado que por qué ya no estoy activa en redes”, escribió Paulina desde su cuenta oficial de Instagram.

“La razón es que decidí tomarme un tiempo, un tiempo que necesitaba tanto mentalmente como para poder enfocarme en mis proyectos. Son proyectos que llevo trabajando un rato en ellos y pues ahora encontré esa paz para poder encorvarme en esto”, continuó.

La joven de 25 años se dirigió a todos sus seguidores para aclarar las verdaderas razones por las que decidió dejar de utilizar la plataforma de manera regular, sin embargo aseguró que no cerrará sus cuentas y estará disponible para que puedan contactarla.

“También creo que es válido y muy necesario dar un respiro de redes sociales. No por nada especial, no pasó nada con nadie ni nada. Estoy en cuarentena con mi familia y disfrutando cada día como debería de ser. Pero aquí estoy, seguiré ayudando a los perritos que lo necesiten. Los quiero y nos vemos pronto chicos. Por favor cuídense mucho”, concluyó Paulina en el mensaje firmado con su inicial.

No es la primera vez que Paulina se sincera con sus seguidores sobre el papel tan ambivalente que juegan las redes sociales en su vida. A finales del año pasado, la influencer hizo frente a las polémicas que ha enfrentado en la web a lo largo de su vida como figura pública.

“Todo el mundo cree que al ser una figura pública o estar en este medio de redes, que todo es bonito. Y la verdad es que no”, expresó Paulina en un videoclip que compartió a través de sus historias de Instagram.

“No me molesta que me tiren un poco de ‘hate’ porque, pues bueno, por algo estamos aquí”, dijo Paulina, haciendo referencia a los comentarios que la señalaron como una “payasa”. “Ese tipo de comentarios la verdad es que no me afectan. O sea no es como que me enrollo. Habrá comentarios que sí me pueden afectar, pero en este caso no me afecta”.

A lo largo de los primeros meses de 2020, Paulina decidió volver su perfil de Instagram “privado” a raíz de una serie de críticas que recibió. Antes de tomar esta de decisión, la influencer explicó que la decisión de ausentarse se basó en querer resguardar sus memorias y las de sus seres queridos.

Paulina constantemente es objeto de reclamos y comentarios sobre su estilo de vida y la forma de gobierno en su padre. Tan solo en marzo del 2020, la hija del expresidente fue duramente criticada cuando se solidarizó con la iniciativa #UnDiaSinNosotras; una iniciativa que movilizó un paro de actividades para todas las mujeres del país.

“Yo creo que era otra época”, aseguró Paulina en los videoclips en los que se digirió a las personas que la critican. “Soy alguien muy reservada, quien me conoce lo sabe. Soy alguien tímida y me gusta ser reservada. No sé si le pase a la gente que es un poco tímida,que luego caen ese estigma de ‘No, es que es súper payasa o súper mamona’”.

“Claro que les comparto cosas aquí, pero es algo mínimo porque ustedes saben que también me gusta cuidarme. Jamás me imaginé que abriendo mis redes sociales obtuviera esta respuesta (tan positiva) por parte de ustedes (...) Nada más quiero darles las gracias. Estoy muy agradecida por lo que somos en esta pequeña comunidad”, concluyó la Influencer en ese entonces.

