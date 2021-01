“Me quedé en shock”: Arath de la Torre se enteró de la muerte de su tía en pleno programa de “Hoy”

(Foto: captura de pantalla de Hoy)

Arath de la Torre se enteró en plena transmisión del programa Hoy que sus tíos fallecieron tras contagiarse de COVID-19, pues en el matutino informaron sobre los decesos del fundador de Los Ángeles Negros, Mario Gutiérrez, y su esposa.

El conductor, incorporado a la emisión de Televisa a inicios de este 2021, se encontraba con Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Paul Stanley y Shanik Berman, cuando comentaron las razones detrás de la muerte del músico chileno y su esposa, quien fue tía del protagonista de Una familia con suerte.

De la Torre apareció visiblemente consternado al revelar algunas anécdotas familiares y recibió el apoyo del elenco del programa de revista.

“Yo me vengo enterando que falleció mi tía Catalina, estaba casada con Mario de Los Ángeles Negros. Mi tía es hermana de mi abuela, mi más sentido pésame a la familia Álvarez y a toda la familia de Mario, siempre fue una persona maravillosa. Me quedé en shock porque me vengo enterando”, resaltó al tomar la palabra la mañana de este jueves.

“Deja un legado muy grande en la cultura popular mexicana con Los Ángeles Negros. Siempre nos trató maravilloso, hacía unas parrilladas maravillosas, Mario, era de origen chileno. Y mi tía, caray”, añadió durante su breve intervención.

“Descanse en paz y a toda mi familia un abrazo grande por este medio”, concluyó mientras recibió el apapacho de sus compañeras en el programa.

Arath fue muy empático con sus sentimientos hacia su familia: “Recuerdo mucho a mi tía Catalina, mi tía Marisela y todos los que viven en Los Ángeles les mando un abrazo, mucha fuerza”.

Fueron Galilea Montijo y Andrea Legarreta quienes más expresivas se mostraron en la emisión y enviaron “besos” a la familia de Mario Gutiérrez y la tía de Arath de la Torre.

Mario Andrés y Fabián Ismael Gutiérrez Herrera, hijos del músico, dieron un breve mensaje a través del Facebook para informar sobre la muerte del guitarrista de la agrupación chilena tras perder la batalla en contra del coronavirus.

“Queridos amigos, fans y seguidores de esta leyenda llamada Mario Hernán Gutiérrez Contreras fundador de Los Ángeles Negros. Guitarrista insigne de esta emblemática agrupación chilena, jamás reconocida en su magnitud en su tierra Chile. Agrupación fundada en San Carlos Marzo de 1968 ha elevado su vibración a lo más alto, al encuentro del Señor. Elevemos una sentida oración para que su transición sea ligera, y sea recibido con un coro de Ángeles Celestiales, para su eterno descanso”, comentaron en la publicación.

“[Los] hijos de este inconfundible sonido agradecen a todos el apoyo recibido por tantos años, papito nosotros tus hijos, nueras y nietos te damos un agradecimiento eterno, por habernos elegido ser tu descendencia, vuela alto y que tus aplausos merecidos te acompañen, ya nos volveremos a encontrar. Q.E.P.D”, finalizó el mensaje.

Estos decesos se dan a poco más de cuatro meses de la muerte de Luis “Luchito” Astudillo, baterista de la agrupación.





Los Ángeles Negros fue fundada en 1968 en San Carlos, Chile, y se distinguió por combinar diferentes géneros como balada, boleros y rock. De esta forma logró conquistar a millones de personas y se convirtió en una de las bandas más emblemáticas del habla hispana.

La banda consolidó su éxito en las décadas de los 70 y 80, y con temas como “Murió la Flor”, “Y volveré” y más lograron gran fama en México. Pero no fue sino hasta 1982 que se radicaron definitivamente en el país. En 2018 celebraron su aniversario número 50 con un gran festejo en el Teatro Metropolitan de la capital azteca.

