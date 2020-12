Una canción romántica y el cobijo a Cristian: el lazo que unió a Verónica Castro y Armando Manzanero

(Foto: Instagram de Verónica Castro)

La muerte de Armando Manzanero a los 86 años por un paro cardiorespiratorio después de contraer COVID-19 enluteció a México y al mundo entero, pero fue Verónica Castro quien recordó la cercana relación que tuvo con el cantautor yucateco y cómo impulsó su carrera y también la de Cristian Castro.

La Primera Actriz recordó desde su cuenta de Instagram el gran apoyo que recibió de Armando Manzanero para dar un giro a su carrera artística y que incluso apadrinó a su hijo mayor, Cristian Castro.

“Me iniciaste cantando, será muy difícil olvidarte”, escribió la protagonista de varios melodramas mexicanos para acompañar un video que compartió sobre su relación con Armando Manzanero.

En el clip, ambos ídolos interpretan Pensando en ti, aunque en el fondo también comentan cómo surgió esta colaboración. “Ese disco me lo sabía de memoria... éramos unas criaturas”, dijo entre risas Verónica Castro.

La actriz explicó en entrevista con Ventaneando que su participación al lado del intérprete de Somos novios o Esta tarde vi llover ocurrió por un accidente del destino.

“Estuvimos muy pegaditos desde el inicio de mi carrera... en un programa no pudo llegar Angélica María y me dijo ‘se sabe las canciones que canto con Angélica María’. Y le digo ‘yo me sé todas las canciones que canta usted porque me encantan’”, mencionó la famosa al programa de espectáculos.

Tras la afirmación de Castro, Manzanero le pidió mostrarle su tonalidad de voz y así la impulsó a interpretar varios temas en un programa en vivo.

“Me hizo cantar y a partir de ahí empecé a trabajar muchos palenques y cosas cantando; grabé discos y todo; fue increíble, fue la persona que me descubrió cantando... Yo no soy cantante y me dijo ‘sí eres cantante, no la gran voz pero eres tan entonada que puedes cantar lo que se te de la gana’. Y me la creí y vámonos a chambear”, aseguró.

Verónica Castro destacó el impulso que Armando Manzanero también le dio a la carrera de Cristian Castro, así como a su propio hijo y al de Silvia Pinal.

“Eran muy jovencitos los cuatro y tenían muchas ganas de salir adelante como sus papás, sus familiares que eran famosos. Pero lo más importante para Don Armando Manzanero era que los jóvenes en lugar de irse a la pachanga se metieran a la música”, resaltó del impulso que dio el músico a su hijo mayor.





Y es que la actriz también publicó en su cuenta de Instagram cómo fue el debut de Cristian Castro en su propio programa.

En las imágenes se ve la primera presentación de una agrupación conformada por Juan Pablo Manzanero, Luis Enrique Guzmán, Felipe Martínez y Cristian Castro, todos familiares de integrantes de la farándula mexicana.

En la emisión conducida por Verónica Castro, Felipe, nieto de Carlos Amador, explicó que se unió a Cristian, Luis Enrique y Juan Pablo para presumir su música.

Tanto Verónica como Armando Manzanero apadrinaron el debut de sus hijos en la industria musical e incluso bromearon sobre el lugar donde podrían continuar con sus ensables artísticos.

En el video compartido se ve a Cristian interprentando un tema muy alejado de los boleros o las baladas.

Además Verónica recordó la canción que Armando Manzanero le compuso por el color tan particular de sus ojos y que finalmente interpretó el mismo “Gallito feliz”.

“Me hiciste esta canción y se la diste a mi hijo para cantarla. Gracias”, escribió la famosa en su cuenta de Instagram.

Sobre este tema, Verónica explicó en Ventaneando: “Me escribió una canción porque decía que los ojos se me veían color azul gris y la cantó Cristian. Y no pudimos hacer el video, me quedé con unas ganas desesperadas”.

Cristian, según su madre, también quedó afectado tras la muerte de Armando Manzanero.

