Toño Mauri y su brutal batalla contra el COVID-19: ha pasado cuatro meses en el hospital

El actor Toño Mauri se realizará un nuevo tratamiento con el fin de mejorar la circulación ya que aún presenta algunas afecciones causadas por su infección de COVID-19, la cual puso en riesgo su vida.

Mauri aún no sale del hospital luego de algunas complicaciones que le ha generado su infección por el COVID-19 que padeció él y toda su familia. Han pasado más de cuatro meses desde que dio positivo y el actor aún permanece en el hospital, sigue en un estado de salud delicado, pero progresando poco a poco.

Para acelerar y reponerse de las consecuencias del COVID-19, el productor de la serie de Luis Miguel se realizará otro tratamiento, que no fue especificado por su familia, con el fin de que le den el alta médica pronto y pueda continuar el tratamiento desde su casa. Fue precisamente el hijo del actor y productor el que refirió que su padre se encuentra cada vez mejor y que sigue afrontando la situación con mucho ánimo. Así lo dijo ante diferentes medios de comunicación:

Y es que el actor pasó por momentos en los que su vida se encontró en riesgo y estuvo en terapia intensiva por más de dos meses debido a la brutal enfermedad a la que anteriormente había definido como “un monstruo". Así fue como lo dijo cuando apenas había pasado un par de días en un centro médico en Miami:

Desgraciadamente para Toño Mauri, su estado no mejoraría en un largo tiempo y el problema que padecía era la falta de capacidad respiratoria, por lo que estuvo en constantes revisiones y su estado siguió empeorando hasta que fue necesario trasladarlo a la zona de terapia intensiva, en donde el actor pasó la mayoría de su tiempo en recuperación. Durante todo este periodo, el presentador Alan Tacher se mantuvo pendiente de la salud de su amigo y así fue como Mauri se refirió a la enfermedad:

El actor también se refirió a la enfermedad durante una entrevista con el programa Venga la alegría, explicando que el coronavirus había comenzado ha hacerle mella con un dolor de cuerpo y con la pérdida del olfato, del gusto y de las sensaciones. Posteriormente cambió a un dolor mucho más intenso y vino como una sensación de debilidad, fue ahí cuando decidió ir al hospital y no ha podido salir:

Me dolía el cuerpo, me dolía la cabeza, me sentí mal, me sentí débil<b>. La verdad es que pensé que era una gripa </b>porque nos hemos cuidado muchísimo mi familia y yo, hemos estado en la casa sin salir, nos hemos cuidado mucho, mucho