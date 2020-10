Jason Alexander fue insultado, escupido y abofeteado por la calle por su papel en "Mujer Bonita”: “Me odiaban”

Jason Alexander contó que las mujeres lo odiaban por su papel en "Mujer Bonita".

“Mujer Bonita” fue genial para la vida profesional de Jason Alexander, pero no tanto en lo personal. Al parecer, el actor no tiene muy buenos recuerdos de su participación en la taquillera película debido al impacta negativo que tuvo en el público. En caso de que lo hayas olvidado, la estrella de “Seinfeld” apareció en el filme de 1990 junto a Richard Gere y Julia Roberts, pero interpretó un papel bastante desagradable que enfureció a aquellos espectadores que no lograron separar la ficción de la realidad.

"Las mujeres me odiaban″, compartió el actor de 61 años a Robin Bronk en el podcast At Home with the Creative Coalition. “Caminaba por la calle y me decían cosas horribles. Me golpearon muchas veces, una mujer me escupió. Fue un año difícil”.

Alexander interpretó al abogado Philip Stuckey, un socio del personaje de Gere, Edward, que intenta agredir sexualmente a Vivian (Julia Roberts) cuando descubre que la pareja de su amigo es una prostituta de Los Ángeles. El filme convirtió a Roberts en una estrella de la noche a la mañana.

Si bien Alexander admitió que protagonizar la exitosa película ayudó a su carrera, también dijo: “Fue una forma extraña de conocer a una audiencia nacional porque yo era conocido en todo el mundo como el imbécil que intentó violar a Julia Roberts”.

Jason Alexander también reveló que el director Garry Marshall no lo quería para el papel,pero la directora de casting Dianne Crittenden defendió su trabajo

Para colmo, ni siquiera fue la primera elección del director Garry Marshall para el papel, aunque luego terminaron congeniando. El propio actor reconoció que Marshall no lo quería para ese personaje, calificándolo de “demasiado infantil” durante el casting.

"Fue una situación única porque cuando lo conseguí, entendí completamente que el director no me quería ″, bromeó "Hice una audición para él y básicamente me dijo: ‘Eres demasiado joven, tienes cara de bebé, eres demasiado pequeño’. Había otras persona interesada en el papel pero no sé por qué no pudo acordar el protagónico″.

Fue la directora de casting Diane Crittenden quien presionó para que Alexander interpretara a Stuckey.

"Ella estaba muy entusiasmada conmigo haciendo este papel ″, dijo. "Siguió mencionándome y llevándome hasta el punto en que Garry dijo: ‘Si dices su nombre nuevamente, te despediré’. Obtuve el papel porque no pudieron hacer un trato con el actor que querían y estaban desesperados, la película ya empezó a rodarse y no tenían este personaje ".

Afortunadamente para él, “Seinfeld” estuvo al aire durante ocho años más después de “Pretty Woman y se ganó a la audiencia con el adorable George Costanza. “Fue una ayuda tener una carrera más grande”, reconoció.

