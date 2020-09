El organizador del reencuentro virtual de Jennifer Aniston y Brad Pitt contó cómo se gestó y la reacción de cada uno al enterarse

Jennifer Aniston y Brad Pitt se saludaron entre bastidores en los premios Screen Actors Guild Awards en enero pasado (AFP)

El esperado reencuentro entre una de las ex parejas más queridas de Hollywood sucedió sin condiciones de ninguna de las dos partes y se mostraron encantados de participar juntos en un evento benéfico. No obstante, las expectativas del público por ver a los actores compartiendo pantalla tras más de una década de su divorcio superó a los propios protagonistas. Al parecer, a Jennifer Aniston y Brad Pitt los puso un poco inquietos.

Aniston, de 51 años, y Pitt, de 56, “estaban un poco nerviosos” al participar en la lectura de guión de la película “Fast Times At Ridgemont High” con un elenco repleto de estrellas, pero “ambos se divirtieron”, según fuentes de la revista Us Weekly.

A los actores, que se casaron en 2000 y se divorciaron en 2005, se le unieron en el evento para recaudar fondos varios famosos de la talla de Sean Penn, Jimmy Kimmel, Morgan Freeman, Henry Golding, Shia LaBeouf, Matthew McConaughey y Julia Roberts.

Vía Zoom, los ex se mostraron muy cordiales ante la mirada de sus colegas que terminaron siendo, sin quererlo, testigos de uno de los momentos más hablados del día y que se volvió tendencia mundial en Twitter. Cuando los presentaron, el intérprete estadounidense le dedicó un saludo en especial a Jennifer, a quien se dirigió como “Aniston”, y ella se lo devolvió rápidamente con “Hola, Pitt”, antes de llamarlo “cariño”, lo que provocó un frenesí en las redes sociales.

Y la escena que tuvieron que actuar sus personajes causó gran euforia ya que era un coqueteo entre ambos:

- “Hola Brad, sabes lo lindo que siempre pensé que eras. Creo que eres tan sexy, ¿vendrás por mí?”, era la frase del personaje de Jennifer al referirse al rol de Brad, aunque el actor no pudo evitar tener una sonrisa pícara mientras ella lo decía, al tiempo que todos reían por lo irónico del hecho al ser ex pareja.

La única vez que Pitt y Aniston compartieron pantalla fue en el año 2001, cuando aún estaban casados. El actor participó en el recordado episodio "The One With The Rumor” de la octava temporada de “Friends”.

El humorista Dane Cook, que fue el responsable de organizar el evento benéfico que recaudó dinero para la ONG CORE y la iniciativa REFORM Alliance, contó que la actriz fue una de las primeras celebridades que tuvo en mente y que ella aceptó encantada su propuesta sin saber que terminaría dando lugar a su segunda reunión del año con su ex marido. La antigua pareja fue protagonista de una comentadísima interacción en la gala de los SAG Awards del pasado enero: él ganó por “Once Upon A Time In Hollywood” y ella obtuvo el premio por la serie “The Morning Show”.

“No estoy tratando de ser cursi, pero cuando le envié un mensaje, no podría haber sido más encantadora. Estaba muy emocionada y dispuesta a todo”, reveló ahora Cook en una entrevista al podcast “Better Together with Maria Menounos”.

Grandes actores de renombre se reunieron en esta videollamada a beneficio

El nombre de Pitt surgió después de que se hubieran realizado las llamadas iniciales a otras celebridades y él no lo pensó dos veces antes de decir que sí cuando su equipo le pasó la invitación.

“No vaciló ni un momento; no puso ninguna condición, no hubo ningún ‘no’ ni nada por el estilo”, añadió Cook sobre el momento en que le hizo la oferta al ganador de Oscar, quien aceptó sabiendo que su ex esposa iba hacer parte del evento.

