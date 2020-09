“Te amaré por siempre”: Salma Hayek festejó el cumple de su hija con una foto inédita

La hija de Salma Hayek nació en 2007

La actriz mexicana Salma Hayek celebró los 13 años de su hija Valentina Paloma con una foto inédita de ambas.

En dicha imagen una pequeñísima Valentina aparecía en los brazos de Salma.

La foto inédita que compartió la actriz para celebrar a su hija (IG: salmahayek)

“Valentina, nunca deseé tanto la existencia de alguien como deseé que tu vinieras a mi vida”, escribió Hayek para acompañar la imagen. “Gracias por haber llegado hace trece años en un día como este, ‘El Día de la Paz’, a iluminar nuestras vidas. Tú eres mi más grande maestra, mi más grande alegría y mi más grande esperanza. Te amé antes que nacieras y te amaré por siempre. Felicidades mi estrella brillante”.

Ya el fin de semana Salma se había anticipado a la celebración con una foto de cuando estaba embarazada.

Salma se veía así embarazada en 2007

“Mañana, la pequeñita bebé que se formó dentro de mi vientre cumple trece años. Crecen tan rápido...”, comentó sobre la imagen en la que posó topless, cubriendo su pecho con las manos y solo con una falda blanca.

Salma se convirtió en madre el 21 de septiembre de 2007. Valentina es fruto de su relación con el empresario francés François-Henri Pinault, con quien se casó en febrero de 2009 en París.

Salma y Pinault se conocieron en 2006 en una exposición de arte en Venecia y en 2008 se separaron por sus apretadas agendas, pero regresaron para casarse y desde entonces están juntos.

Su colorida foto de celebración (IG: salmahayek)

Salma Hayek también celebró su cumpleaños a principios de septiembre y compartió con sus seguidores en Instagram un par de imágenes luciendo su figura con un traje de baño amarillo.

“Estoy muy agradecida y orgullosa de todos y cada uno de mis 54 años. Gracias por todos las felicitaciones, especialmente a mis fans que hicieron un Instagram especial para mi cumpleaños. ¡Qué regalo!”, escribió en la red social.

La actriz mexicana también llamó la atención recientemente en su red social gracias unas fotos en bikini y traje de baño.

Así lucía en 1999 (IG: salmahayek)

Primero compartió un par de imágenes de una campaña publicitaria que hizo en 1999 para una cadena de tiendas.

Hayek, quien entonces tendría unos 33 años, lució su figura con la pequeña prenda y al día siguiente se dejó ver desde una piscina mostrando su cuerpo en traje de baño.

“#2020: Más de 20 años después de la foto de ayer. Lista para el fin de semana! Que tengan un buen #viernes!”, escribió en la red para demostrar cómo el tiempo apenas ha dejado huella en su cuerpo.

Salma luce así en traje de baño actualmente (Foto: Instagram de Salma Hayek)

Salma además es famosa por defender la belleza natural, pues jamás se ha inyectado botox ni se ha puesto rellenos.

En varias ocasiones también se ha dejado ver en su red social sin maquillaje y con el pelo sin teñir, luciendo sus canas.

“A veces me veo en el espejo después de despertar y me siento en mal estado, fea, y me pregunto a mí misma ‘¿qué me pasó?’. Porque a mi edad, y cuanto más envejeces, el look cansado no perdona tanto como cuando eras más joven”, comentó el pasado mayo a la revista People en Español acerca de sus impresiones sobre la belleza. “A veces estoy haciendo algo y me veo en el espejo y me digo: 'Espera un minuto, no me veo tan mal. De hecho, me veo ‘ardiente’ para mi edad”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Crecen tan rápido”: Salma Hayek sorprendió con una foto de su embarazo para celebrar a su hija

“Más de 20 años después”: las fotos de Salma Hayek que muestran su belleza eterna en bikini

Salma Hayek y sus fotos del recuerdo: así se veía en bikini hace más de 20 años