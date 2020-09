“Más de 20 años después”: las fotos de Salma Hayek que muestran su belleza eterna en bikini

Los años parecen no importarle a Salma Hayek, quien demostró que a sus 54 años luce igual de sensual que hace más de 20 años. (Foto: Instagram de Salma Hayek)

Los años parecen no importarle a Salma Hayek, quien demostró que a sus 54 años luce igual de sensual que hace más de 20 años. La actriz mexicana publicó una serie de fotografías en las que presume su figura en traje de baño y que no parecen muy alejadas a las que hizo en 1999 cuando posó con un bikini café que poco dejó a la imaginación.

La artista veracruzana inició el fin de semana con la mejor actitud del mundo: descansando al lado de una piscina, disfrutando de un día soleado y con un conjunto acuático que dejó a más de uno con la boca abierta.

Salma volvió a recordar unas fotografías en bikini café que realizó hace más de 20 años, pero ahora las imitó vistiendo un traje de baño del mismo color y aunque en esta ocasión porta más tela, su sensual figura no pierde impacto.

La actriz publicó las nuevas fotografías esta mañana para celebrar la llegada del viernes y desear un buen fin de semana a sus casi 16.000.000 de seguidores en Instagram.

Aunque en esta ocasión porta más tela, su sensual figura no pierde impacto. (Foto: Instagram de Salma Hayek)

“#2020: Más de 20 años después de la foto de ayer. Lista para el fin de semana! Que tengan un buen #viernes!”, escribió en su cuenta de Instagram para acompañar dos postales que pronto causaron conmoción.

En ambas imágenes, Salma Hayek apareció al lado de una alberca cristalina y vistiendo un ceñido traje de baño café, unas gafas de sol y un sombrero ya característico en sus look veraniegos.

La famosa mexicana posó con toda la seguridad a sus 54 años, para dejar ver que el tiempo no pasa por su aún torneada, marcada y cuidada figura.

En tan sólo dos horas, estas fotografías ya se viralizaron. La publicación cuenta con más de 184.512 Me Gusta y cientos de comentarios para felicitar a la actriz nacida en Coatzacoalcos, Veracruz.

“Siempre se me ha hecho una mujer de una belleza irreal”, “Todavía tan hermosa”, “Parece que has estado bajo hielo durante demasiado tiempo y el tiempo no ha pasado para ti” y “Hermosa”, fueron algunos de las reacciones que ha recibido la guapa empresaria.

La actriz mexicana publicó una serie de fotografías en las que presume su figura en traje de baño y que no parecen muy alejadas a las que hizo en 1999 (Foto: Instagram de Salma Hayek)

Fue ayer cuando la estrella mexicana empleó el hashtag #tbt (throwback Thursday) para compartir un par de imágenes de una campaña publicitaria que hizo hace más de 20 años para una tienda sueca.

Las fotografías llamaron especialmente la atención porque Salma, que entonces tenía unos 33 años, lució su figura en bikini y dejó ver que se mantenía en perfecto estado físico.

“Esta foto es para una campaña de trajes de baño que hice en 1999”, fue su único comentario para acompañar la publicación que hasta ahora ha recibido más de 673.036 Me Gusta y varias reacciones.

Si bien, en aquella época la protagonista de Frida usaba el pelo corto, a la altura del cuello, poco ha cambiado en más de 20 años.

Así se veía Salma Hayek en bikini en 1999 (IG: salmahayek)

Ya en aquel momento sorprendía por su aspecto tan natural y, por supuesto, su figura, la misma con la que atrajo las miradas de Hollywood a inicios de los años 90 gracias a su espectacular aparición en bikini en la película Del Crepúsculo al Amanecer.

Más de dos décadas después, Salma es sin duda una de las estrellas latinas de la industria del cine estadounidense, en donde se mantiene activa con varios proyectos.

Es asidua a presumir en sus redes sociales su imponente y cuidado aspecto físico, el cual casi siempre, luce con un estado muy natural, dejando al descubierto sus facciones sin una gota de maquillaje y que resaltan entre paisajes naturales o su residencia en Estados Unidos.

