“Tienen que saber que fueron ladrones y tramposos”: Damián Alcázar pide juzgar a ex presidentes

Damian Alcazar se pronuncia por llevar a juicio a ex presidentes en México

El actor Damian Alcazar se pronunció a favor de legalizar los juicios a los ex presidentes mexicanos, por lo que llamó a la sociedad a promover los proceso en contra de los políticos corruptos, aunque consideró que muchos de ellos no podrán ser encarcelados por diversos candados en las leyes mexicanas.

El también activista político envío un mensaje, a través de redes sociales, para exponer sus puntos de vista sobre la importancia de promover los juicios hacia los ex mandatarios mexicanos y los representantes que no han cumplido con su deber de gobernar al país.

“Tenemos la posibilidad de poner a los ex presidentes frente a la justicia. Es muy posible que a ninguno puedan meter a la cárcel, haya hecho lo que haya hecho, ¿por qué? Porque hay muchos candados”, mencionó al inicio de su pronunciamiento publicado principalmente en Twitter.

Aseguró que muchos de estos políticos tienen el respaldo de otros funcionarios que no permitirán su ingreso a las cárceles del país.

“Hay magistrados y jueces corruptos, hay magistrados y jueces que son amigos de ellos. Hay magistrados y jueces metidos en los partidos políticos que han estado en el poder. Pero los ex presidentes y toda la sociedad tiene que saber que fueron ladrones, que fueron corruptos, que fueron tramposos, que fueron indecentes y que lo sabemos. Entonces ese es el objetivo principal”, comentó sobre la intención de promover los juicios contra los últimos mandatarios de México.

Damian Alcazar mencionó la importancia de apoyar la consulta ciudadana promovida para lograr los procesos legales contra los ex presidentes, la cual beneficiará a las nuevas generaciones, quienes podrán presumir a nuevos dirigentes honrados y comprometidos con el bienestar del país.

“Hay que llenar un formato, es un pequeño esfuerzo, pero tus hijos merecen un mejor país, tus hijos merecen políticos decentes, honrados, trabajadores, esforzados por darle al pueblo de México lo que se merece y que no salgan millonarios como hasta ahora hemos tenido una caterva de políticos que no han servido para nada porque el país está en la violencia absoluta, en la pobreza infame, que no nos merecemos", comentó enojado sobre la situación que guarda el país.

"Esto, independientemente de tu filiación y tus simpatías políticas; no importa si eres de derechas, de centro o de izquierdas, todos necesitamos políticos decentes, trabajadores, honrados, que no sean corruptos, de eso se trata, deberíamos hacer el esfuerzo, ¿por qué?, porque tus hijos merecen un mejor país, merecen mejores políticos”, concluyó el protagonista de las cintas La ley de Herodes o El Infierno.

Damián Alcazar desmintió las fakenews y reivindicó su apoyo a López Obrador

Ésta no es la primera vez que Damian Alcazar hace evidente su descontento con la situación del país, su petición de justicia para los políticos corruptos o su apoyo incondicional para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“A mí no me metan en sus cosas, yo voté por Andrés Manuel López Obrador y sigo pensando que ha sido el mejor presidente en muchísimos años. Ha hecho lo que ningún otro ha hecho por el pueblo mexicano. Y lo está haciendo, constantemente, a pesar de todos ustedes”, reveló en junio pasado, a través de un video difundido en redes sociales.

“Si no son capaces de reflexionar sobre qué país tenemos, y sobre la gente que vive en nuestro maravilloso país, bueno, pues eso es asunto suyo, pero a mi no me metan”, sentenció, antes de terminar el video con una sonrisa.

