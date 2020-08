Por qué Cecilia Galliano aún no perdona por completo a Sebastián Rulli tras su ruptura

Cecilia Galliano y Sebastián Rulli concluyeron su matrimonio en medio de una intensa batalla legal hace casi 10 años y aunque el tiempo ha borrado muchas de sus heridas y sostienen una relación cordial por el bien de su hijo Santiago, existe algo que la conductora argentina aún no le perdona a su ex pareja.

Varios años después de su polémica ruptura sentimental, la ex presentadora de Se vale abrió su corazón para contar lo complicado que fue para su hija Valentina superar su separación con Sebastián Rulli, a pesar de que no tiene un lazo sanguíneo con el protagonista de El Dragón.

Cecilia Galliano recordó cómo conoció al padre de su hijo a finales de los años 90, aunque su romance inició muchos años después, cuando ambos fracasaron en el amor con otras personas.

“No sé en qué momento pero ya estábamos juntos y no nos habíamos separado nunca... cuando hago Afrodita en 2004, todos dicen es Afrodita pero es la novia de Sebastián Rulli, aunque yo ya tenía año y medio de relación con él y a Vale (la hija que Cecilia procreó con un hombre italiano casi tres años antes) la agarró como su hija”, reveló en entrevista con Mara Patricia Castañeda.

Galliano mencionó que Valentina formó una estrecha relación con su entonces pareja, aunque se fracturó después del divorcio y la afectó demasiado.

“Son temas que me cuesta entender y perdonar. Cuando me separé de Sebastián me dolió más por Valentina que por Santiago, porque Vale tenía 10 años y su papá había sido Sebastián y de pronto se lo sacaron y nunca más la vio, ni explicó ni habló”, contó la argentina de 38 años radicada en México desde hace muchos años.

“Vale llevó esa parte emocional muchos años, que nadie se enteró más que yo, porque no era su padre pero sí era un padre de corazón”, añadió.

Aceptó que también le dolió mucho la ruptura e incluso sintió que no merecía lo que tuvo que enfrentar en los juzgados mexicanos por la pelea de bienes, entre ellos una camioneta.

“Yo siempre fue una mujer fiel, leal, trabajadora, una muy buena mamá y eso sí me lo aplaudo... creo que hice un buen trabajo como mujer en 10 años de estar con él”, mencionó entre lágrimas.

“No me lo merecía porque nosotros crecimos juntos, todo lo que trabajamos lo hicimos juntos, venimos de abajo los dos, viene el divorcio y siempre pensé en mis hijos” agregó Cecilia.

Sebastián Rulli, Cecilia Galliano y su hija (FOTO: SAÚL LÓPEZ/CUARTOSCURO)

Resaltó que nunca exigió nada a Sebastián Rulli para firmar el divorcio, aunque fue señalado lo contrario por los medios de comunicación: “Mi convenio de divorcio nunca llegó al juzgado y no es que sea tonta porque sé que podía haberme quedado el 20% de esto, sé que si no me voy de la casa es mía porque tengo un menor, sé que podía quedarme con todo y destrozarte aún más, pero tengo diferentes valores y para mí, el bienestar emocional y psicológico mío y de mis hijos valía eso”.

Cecilia contó que su boda con Sebastián Rulli fue un día complicado, porque ambos estaban llenos de trabajo e incluso no pudieron tener su luna de miel.

“Firmamos y al otro día yo me fui a trabajar y él también”, destacó en la charla amena.

La pareja mantuvo un noviazgo por casi cinco años y después contrajo matrimonio en 2007, aunque finalmente se separaron en 2011.

Hace unos meses la misma Cecilia Galliano confesó al programa Sale el sol que no se separaron por falta de cariño: “Cuando uno se separa es porque ya no da para más, no porque nos separemos no nos amamos... O te puedes amar, pero hay cosas que no, que se hicieron o se hacen y ya no podía seguir”.

