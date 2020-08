“Costilla” y “Adobada”, los perritos que cautivaron los corazones de los cibernautas luego de conseguir empleo

"Costilla" y "Adobada" son "colaboradores" en un restaurante de Toluca y llamaron la atención de usuarios en redes sociales (Foto: Facebook @Rancheros del Sur)

Sin duda, una de las cosas que más llama la atención de los cibernautas son los animales y este fin de semana no fue la excepción.

Un par de perritos, “Costilla” y “Adobada”, cautivaron los corazones de los usuarios de internet, quienes al verlos en una fotografía publicada en las redes sociales de un restaurante de Toluca, capital del Estado de México, no pudieron evitar comentar con cariño la imagen.

En la página de Facebook e Instagram del establecimiento “Rancheros del Sur” aparece una fotografía de los canes, quienes según la descripción, fueron adoptados y ahora “laboran” en el restaurante.

Desde hace tres años, “Costilla” y “Adobada” fueron rescatados y ahora forman parte de la comunidad. Cuando un cliente llega solicitando el servicio del establecimiento, los perritos “son muy amigables”, por lo que no está demás pasar a saludarlos.

El restaurante "Rancheros del Sur" presumió a sus "colaboradores" en sus redes sociales (Foto: Instagram)

“Para Rancheros del Sur es muy importante nuestra comunidad, por eso les queremos presentar a nuestros colaboradores: ellos son ‘Costilla’ y ‘Adobada’, quienes laboran con nosotros desde hace tres años en la sucursal. Son perritos rescatados, cuando los veas salúdalos, son muy amigables con todos nuestros clientes y amigos”, se lee en la publicación del restaurante.

Esta publicación no hizo más que atraer buenos comentarios de los cibernautas, quienes se mostraron a favor del rescate de animales y hasta externaron sus intenciones de acudir al establecimiento a conocer a los canes.

“Están muy preciosos, gracias por rescatarlos, además se ven felices”, comentó un usuario, a lo que la cuenta oficial del comercio respondió: “siii son muy felices los queremos mucho son los consentidos de todos.! (sic)”

“Chulada, no hay empresa tan más exitosa si no son de gran corazón! mis respetos para todos, que todo se les multiplique y sigan ayudando!!!”, comentó otra persona en redes sociales.”Me ganaron con esto!!! Excelente acción!!! Se ven muy felices y cuidados, sin duda los visitaré y recomendaré”

Usuarios en redes sociales se mostraron conmovidos por el rescate de los canes y externaron sus deseos de acudir a visitarlos (Foto: Facebook)

Por su parte, el restaurante agradeció los comentarios de las personas y expresaron sus intenciones de ser un ejemplo para su comunidad.

“Gracias a todos por sus bellos comentarios, sin duda alguna nos llena de alegría ver tantas muestras de cariño siempre trataremos de ser ejemplo para nuestra comunidad Rancheros del Sur siempre será su casa”.

Debido a la crisis generada por la pandemia de coronavirus, muchos restaurantes y comercios tuvieron dificultades para sostener sus costos. Una de las medidas implementadas por el gobierno de México fue el llamado a quedarse en casa, a fin de evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad de COVID-19.

Asimismo, se determinó el cierre de establecimientos y se permitió ofrecer el servicio de comida sólo a domicilio. Estos cambios fueron un duro golpe para los micro, pequeños y medianos empresarios, quienes tuvieron que buscar la manera de sostenerse apoyándose con los recursos que ofrece el gobierno o a través de financiamiento de la banca privada.

Debido a la crisis generada por la epidemia de coronavirus en México, muchos restaurantes y comercios tuvieron dificultades para sostener sus costos (Foto: Reuters)

El primero de junio de 2020 comenzó a implementarse el regreso a la “nueva normalidad”, una estrategia para reabrir de forma gradual y escalonada la vida económica, social, cultural y educativa del país. A partir de entonces, casi todas las entidades del país han seguido lo establecido por el semáforo epidemiológico, el cual marca las actividades que se pueden realizar con base en el riesgo de contagio de COVID-19 en la región.

Hasta este lunes 24 de agosto, la Secretaría de Salud (SSa) ha informado que únicamente Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Hidalgo, Nayarit y Zacatecas se encuentran regidos por el color rojo (que representa el riesgo máximo) y los 25 restantes en color naranja (riesgo alto).

En tanto, hasta el pasado domingo, la SSa reportó que hay 560,169 casos positivos acumulados y 60,480 decesos causados por la enfermedad de coronavirus. Las dos entidades que concentran el mayor número de contagios acumulados son la Ciudad de México y el Estado de México, con 92,096 y 64,595, respectivamente.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS

“Hemos ido con un descenso lento pero seguro”: Sheinbaum aseguró que hospitalizaciones por COVID-19 se redujeron nuevamente en CDMX

“El león cree que todos son peludos”: López Obrador rechazó manipulación de datos sobre muertes por COVID-19

Mapa del coronavirus en México 24 de agosto: “la curva está en descenso franco”, pero la mortalidad avanza en Tabasco y CDMX