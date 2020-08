“Aquí quedarán mis cenizas”: Laura Bozzo se defiende luego de la filtración de audios en los que habla mal de México

La presentadora se dejó ver a bordo de un yate en el puerto donde tiene una propiedad (Video: Instagram @lauraozzo)

Laura Bozzo salió a defender su honor ante su público en un post de Instagram luego de que se filtraran unos audios en los que la peruana -de ascendencia italiana- habla mal de la gente y del país en el que actualmente radica: México.

En las grabaciones se escucha que la polémica conductora habla sobre su intención de salir del país en el que ha desarrollado su carrera televisiva en los últimos años, además menciona considerar a la gente como “mentirosa”, pues un supuesto amigo suyo, el productor de Televisa Juan Osorio, habría dicho que no quería saber nada de ella en una visita a Perú.

“Daría la vida por largarme de este puto país ¿sabes?, la vida; la gente envidiosa... yo por ejemplo pensaba que Juan Osorio era mi amigo mil veces, ¿me entiendes?, hablaba con él y todo, llega a Perú ¿a qué?....(a decir) ‘México la odia, yo jamás trabajaría con ella, la odian tanto como en Perú”. O sea, ¿te das cuenta cómo es la gente acá?”, se puede escuchar en el audio que se filtró a las redes sociales en semanas pasadas.

Laura Bozzo actualmente conduce "Laura Sin Censura" en Unicable (Foto: Instagram @Laurabozzo)

Tras esta situación, Bozzo recurrió a su perfil en la red social para defender su nombre y expresó que México es un país al que le tiene mucho aprecio, tal es así que ya obtuvo la ciudadanía. Además, la presentadora de talk shows cantó el tema María bonita, canción de Agustín Lara, para congraciarse con el público mexicano.

“Bendiciones para todos desde mi hogar Acapulco, orgullo de México para el mundo. Ya mis hijas lo saben, cuando muera aquí quedarán mis cenizas. Los amo, gracias a Dios por tantas bendiciones. Este video fue grabado el 19 de agosto del año pasado en mi cumpleaños” escribió al pie de un clip donde se le ve a la peruana a bordo de un yate en medio del mar de la costa guerrerense, donde Bozzo tiene una propiedad.

A la conductora de Laura Sin Censura también se le oye proferir el grito “¡Arriba México, carajo!”. Con esta publicación, Bozzo busca redimirse y mostrar el aprecio que siente por la nación azteca.

La presentadora se encuentra en medio de un lío legal con su ex pareja (Foto: Instagram @laurabozzo)

Los mensajes acerca de esta publicación no se han hecho esperar, y el público reaccionó de maneras disímbolas, pues mientras hubo quienes apoyaron a la peruana, no faltó quienes exigieran que se fuera de México, pues consideran que su labor en los medios de comunicación solamente perjudica a la sociedad.

“En Mexico todos te amamos , ayudas a la gente más olvidada por este gobierno. No hagas caso a los desgraciados. ¡Fuerza guerrera!”, “Hermosa Laura, creo que has sido demasiado atacada, ánimo. El rollo es entre tú y Dios, lo que yo he visto que has ayudado mucha gente sólo tú sabes si lo haces de corazón eso es tú y Dios . Yo por mi parte, gracias por siempre tratar de ayudarnos a nosotras las mujeres , hay tanto hombre enfermo maltratador ya sea verbal emocional o físicamente que muchas mujeres necesitamos ayuda y tú lo has hecho”, escribieron algunos usuarios.

“No señora. Aquí en Acapulco estamos bien sin sus cenizas, para qué contaminar nuestras playas, mejor dígale a sus hijas que la dejen en su país ya que éste no le gusta”; “No me gusta mucho el programa que haces, pero te admiro por ser una mujer inteligente súper buena onda”, “Ya llégale, o sea qué asco ser la burla en América Latina por tener tu pinche programa pitero”, son sólo algunos mensajes que llenaron la caja de comentarios.

