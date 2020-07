Grettell Valdez aclaró la situación legal de su marido: tiene que pagar lo que debe a Suiza

Grettell Valdez explica la situación de su esposo (Video: YouTube@Grettell Valdez)

La actriz Grettell Valdez salió a declarar en qué condición se encuentra la situación legal de su esposo, Leo Clerc, quien fue acusado de cometer fraude, falsificación de títulos y lavado de dinero, por lo que fue sentenciado a una pena de hasta 18 meses de prisión en su natal Suiza.

Según la actriz, ella estaba enterada de lo hecho por Clerc, sin embargo, explicó la situación diciendo que se debió a que “lo hizo cuando era muy joven”. Así lo dijo a través de un video publicado en su perfil de Youtube:

Sobre el proceso jurídico, hace tres años, cuando conocí a Leo, él me informó sobre esta situación. No quiero hablar mucho del tema por el bien de mi familia. Fue un error que él cometió cuando era joven, hace 10 años. Yo confío plenamente en mi marido y también creo en las segundas oportunidades (...) Él está haciendo todo para resarcir el error que cometió. Creo que todos somos merecedores de segundas oportunidades en todos los aspectos

La actriz afirmó que sabía del crimen, pero que para ella sólo fue un error y que "todos merecen segundas oportunidades" (Foto: Instagram @grettellv)

Y es que, según las primeras versiones, Leo Clerc no había podido regresar de su viaje de Suiza por supuestamente dar positivo a COVID-19, pero poco después se dio a conocer un comunicado en donde explicaba que el modelo había sido detenido por haber cometido delitos fiscales cuando era contador de una importante trasnacional suiza. Según el documento, en el fraude también participó una expareja de Clerc, quien actualmente se encuentra en Inglaterra y otros cuatro amigos del modelo.

Según Ventaneando, el fraude se habría cometido usando tarjetas de crédito que pertenecían a la empresa y cuya contabilidad manejaba Clerc junto con sus cómplices, por lo que aprovecharon el crédito para gastos propios. El dinero fue utilizado por Leo y su expareja para poder viajar por diferentes países como Marruecos, Polinesia, Tailandia, Milan, Venecia, Japón, China, Grecia, Cannes y Maldivas.

En el comunicado que dio a conocer Leo Clerc catalogó el incidente como un error de juventud “del cual me arrepiento hasta el día de hoy; un error que admití públicamente y que tuvo una sanción pública, error sobre el cual no pararé hasta resarcir a la sociedad de mi país cualquier daño que le haya causado directa o indirectamente. Actualmente me encuentro en Suiza atendiendo mi situación jurídica en total libertad de movimiento.”

Hasta el momento, Leo Clerc sigue su proceso en libertad pero no puede salir de Suiza hasta resarcir los daños a la empresa (Foto: Instagram @grettellv)

Según Grettell, su esposo se encuentra libre y continúa su proceso para poder arreglar y llegar a un acuerdo con la empresa con el fin de resarcir los daños, los cuales ascienden a 1 millón 700 mil francos suizos, el equivalente a 41 millones 470 mil 725 pesos mexicanos, de los cuales apenas ha podido regresar una cantidad aproximada de casi 1 millón de pesos.

La actriz también puso como contexto que su esposo se encuentra preocupado no por su situación legal sino por la condición de salud de su madre, quien tiene diabetes y ya le fueron amputados los dos pies, situación que va de mal en peor pues se encuentra en terapia intensiva porque fue diagnosticada como positiva a COVID-19. También dijo que una sobrina del modelo también se contagió de la enfermedad.

La actriz afirmó que su esposo seguirá en Suiza hasta que se solucione el proceso pero que se mantendrá a su lado pues ambos han trabajado para poder conformar un matrimonio sólido y que buscarán confrontar las adversidades juntos:

Desde hace tres años, mi marido y yo nos hemos encargado de formar una familia desde el respeto, la honestidad, la confianza, la admiración, pero sobre todo el amor. Todos los días trabajamos en esto para construir un matrimonio sólido y duradero que, ustedes saben perfectamente, no es fácil

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Esposo de Grettell Valdez fue encarcelado en Suiza y cumplirá una sentencia de 18 meses por fraude y lavado de dinero

“Pato” Borghetti negó que el esposo de Grettell Valdez esté en la cárcel

“Cometí un error”: Esposo de Grettell Valdez aceptó su responsabilidad en un caso de fraude millonario y aclaró su situación legal