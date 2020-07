Naomi Campbell posó desnuda en el subte de Nueva York

Una de las tres fotos que compartió Naomi Campbell este sábado (instagram: @naomi)

La famosa modelo y empresaria británica Naomi Campbell deslumbró este sábado a sus seguidores en redes sociales al publicar imágenes inéditas de una sesión de fotos que realizó desnuda en el subte de Nueva York para la marca de ropa Maison Valentino en 2019.

“Fotos sin publicar”, fue el escueto mensaje que escribió la supermodelo en su cuenta de Instagram para acompañar las tres capturas que en menos de dos horas adquirió más de 200.000 likes.

Varias fotografías de esta producción ya se habían viralizado días atrás, luego de que la marca Valentino las buscara entre su archivo y las sacara a la luz en redes sociales el pasado 22 de mayo con motivo de celebrar el cumpleaños número 50 de Naomi Campbell, ícono de la moda que fue descubierta a los 15 años y es reconocida como una de las seis supermodelos de su generación.

La sesión de fotos fue para una campaña de Valentino antes del otoño de 2019. Naomi posó desnuda frente a la cámara con nada más que unos bolsos, sentada en un vagón del subte y en diversos puntos de una estación.

El diseñador Pierpaolo Piccioli, director creativo de Valentino, también había publicado una foto de Naomi el 22 de mayo para explicar que durante la producción se tomaron todas las precauciones de seguridad. Y escribió un conmovedor saludo a la modelo. “Feliz cumpleaños Naomi. Deseo que este día sea alegre y lleno de amor, porque te lo mereces todo. Eres especial por muchas razones, y la más especial, para mí, es tu feroz, delicada y compasiva humanidad. Gracias por tu amistad”, dijo.

Naomi Campbell formó parte del selecto grupo de top models de los noventa, junto a Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Linda Evangelista, Elle McPherson y Christy Turlington, y fue la primera mujer negra en aparecer en la portada francesa de la revista Vogue.

De aquella generación de top models, Naomi es la única que sigue activa. Este año desfiló en las semanas de la moda de París y Londres y en mayo Chanel presentó una campaña con ella de protagonista.

“Nunca me ha gustado la palabra ‘retirada’ y no tengo intención de volver a usarla. Imagino que algún día se hará realidad, pero yo jamás utilizaré esa palabra para describir mi situación. Soy una persona extremadamente activa, me gusta mantenerme activa y creo que siempre lo haré”, afirmó en una entrevista días antes de cumplir 50 años.

