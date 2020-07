Kenny Ortega explicó que este popular personaje de Disney estaba destinado a ser abiertamente gay

Kenny Ortega confirmó las especulaciones a casi 15 años del estreno de High School Musical (Foto: Instagram@ kennyortegablog)

En 2006 el estreno de “High School Musical” a través del canal de Disney Channel, fue uno de los más vistos y llegó a una generación entera de pre adolescentes; uno de los personajes principales era “Ryan Evans”, interpretado por Lucas Grabeel. Desde ese año se ha especulado acerca de su sexualidad, pero ahora el director de los tres filmes, Kenny Ortega, lo confirmó.

La revista Variety recientemente reconoció al realizador dentro de un grupo de cineastas que pertenecen a la comunidad LGBTQ+ y quienes han roto barreras a lo largo de sus carreras. Fue en esta entrevista en la que tras casi 15 años el director explicó que en efecto este personaje es gay.

[Para] el personaje de ‘Ryan’ en ‘High School Musical’, el hermano gemelo de Sharpay, decidimos que probablemente ‘saldría del clóset’ en la universidad. Se trataba menos de salir del clóset y más de dejar que sus verdaderos colores se presentaran

Aunque Ortega admitió que trabajar para Disney significaba estar junto con mentes abiertas, no hubiera sido posible que este personaje fuera abiertamente gay, ya que los filmes estaban hechos para familias y niños de todas las edades.

Ryan ‘saldría del clóset’ en la universidad (Foto: Twitter@delfino_nina)

Tengo que ser honesto. No pensé que en ese momento fuera posible, y Disney es el grupo de personas más progresista con el que he trabajado. Estaba preocupado porque era familia y niños, que Disney podría no estar listo para cruzar esa línea y mudarse a ese territorio todavía

Sin embargo, el director hizo decisiones conscientes para que los jóvenes que vieran a este personaje identificaran similitudes entre ellos y “Ryan”, aunque no estuvieran aún en sintonía con su propios gustos.

Entonces, me encargué de tomar decisiones que sentí que aquellos que estaban viendo, captarían el mensaje. Lo verían, lo sentirían, lo sabrían y se identificarían con él. Y eso es lo que pasó

Tal es el caso que muchos adolescentes de esa época, que ahora son adultos y que crecieron con un personaje como el del filme, le han dicho a Ortega que gracias a este trabajo pudieron encontrar un lugar.

Sharpay era la hermana gemela de Ryan (Foto: Twitter@hsmfrconvention)

“Tengo que decir, miles de niños me han dicho: ‘Si no fuera por High School Musical, no sé si alguna vez hubiera estado cómodo en mi propia piel. No sé cuándo habría podido sentirme lo suficientemente cómodo como para salir, y abrazar quien soy’”, compartió.

El director también declaró que en cada proyecto en donde ha participado, ha dejado huellas de su vida personal y de la “estética queer”, la cual es parte de su personalidad.

“Eso es lo que soy. Puse mucho de lo que soy en mi trabajo. Quiero decir, realmente desde el primer trabajo que hice, incluso como coreógrafo en cine y televisión.[...] Hay un tipo de espíritu y diversión que es representativo de mi propio espíritu y diversión que vive bajo parte de mi trabajo. Y eso lo hace, creo, amigable con la comunidad queer, si esa es una buena manera de decirlo. Y creo que ha habido tanto progreso que realmente puedes decir eso ahora, y la gente no se asustará”, agregó.

Uno de los ejemplos más conocidos a lo largo de los años es la cinta de 1993, “Abracadabra”, protagonizada por Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy, quienes interpretan a unas estruendosas brujas.

“La diversión de ‘Abracadabra’, quiero decir, las chicas son casi drag queens. Las presioné para que fueran allí y sentí que teníamos una audiencia si lo hacían, y Dios sabe que lo hicimos. Son personajes queridos y emulados todo el tiempo. Cada Halloween, llaman a mi puerta”, narró.

