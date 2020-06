“Sigue lejos”: Enrique Guzmán y Frida Sofía no se han perdonado

Enrique Guzmán se enojó con Frida Sofía por hablar de Alejandra Guzmán (Foto: Especial)

El cantante Enrique Guzmán y su nieta Frida Sofía aún no se han perdonado, como él mismo lo explicó en una reciente entrevista.

“Es la única parte de mi vida que ha quedado pendiente”, respondió el cantante cuando le preguntaron en una entrevista en Ventaneando acerca de si ya había existido una reconciliación entre él y la hija de Alejandra Guzmán.

El tema surgió luego de que Guzmán compartiera con la emisión una anécdota que lo hizo reflexionar.

Resulta que el cantante estaba en la terraza de su casa cuando una mariposa llegó a posarse en su hombro.

“Estaba yo pensando que la naturaleza ya nos perdonó, creo que se acercan más estas gentes así, estas almas que vienen volando... yo lo he buscado siempre (el perdón) las cosas se han tranquilizado mucho familiarmente hablando”.

Cuando le preguntaron sobre Frida respondió que ese asunto está pendiente.

“Sigue lejos ”, aseguró.

Acerca de lo que le diría, Guzmán expresó: “El mensaje que le di a la mariposa. Por favor, perdónenme todo lo que le he hecho de daños a la naturaleza. Déjennos pasar, déjennos vivir”.

El enfrentamiento de abuelo y nieta

Guzmán y Frida Sofía intercambiaron duras declaraciones hace unas semanas, luego de que la joven volviera a hablar en contra de su madre.

En un par de entrevistas Frida insistió en las adicciones de Alejandra Guzmán y en su maltrato.

“Lo único que mi madre hizo con sus declaraciones es evidenciar quién es la mentirosa. A qué grado miente, al decir que le levanté la mano a mi padre, yo jamás golpearía a mis padres; con ella lo hice para defenderme, porque desde niña me golpeaba, totalmente drogada y alcoholizada”, aseguró la joven, quien también dijo “Siempre sale con que estoy mal y que necesito terapias, y por si no lo recuerda, las tomo desde hace años; de hecho , le propongo que vaya conmigo al psiquiatra, a ver quién está más dañada, y porqué soy así; si dice que estoy superenferma mental, debe haber una razón, ¿no?”.

Al cantante le molestó que Frida mostrara esa actitud con su madre.

“Necesita tener éxito, pero no a base de insultar a su madre (...) qué saque su talento, adelante y ya. Nada más abre la boca para decir pendej*das... y se las escucha mucha gente o le pagan dinero, a lo mejor es dinero lo que le están dando”, dijo al programa Ventaneando. “Es una pend*ja, la verdad. Lo que pasa es que es muy pend*ja, la verdad y no es un insulto, es un reconocimiento a su mentalidad”.

Ante las declaraciones de su abuelo, Frida subió a Instagram una foto de cuando era niña y estaba con él.

“Aquí el señor Guzman con ‘la pendej*’ de su nieta ... #quelindafamilia #hablolaverdad #nomecallomás”

"Frida va a cumplir 30 años, tiene bastantes pelos en sus partes para que se rasque como ella pueda. Si quiere enseñar los calzones, pues que los muestre pero no conmigo”, también dijo Guzmán, lo que posteriormente fue respondido por Frida en una entrevista con TV Notas.

"Mira, yo no le he querido faltar al respeto, siempre ha estado así de loquito, pero que no se le olvide que está hablando de su nieta, de una mujer, especialmente hoy en día de cómo nos tratan (a las mujeres), que venga con su machismo asqueroso, pervertido y morboso, a hablar de si yo tengo vello púbico o no, él que ching*dos sabe, ¿qué le pasa?, viejo morboso... no es la primera vez que se refiere a mis partes íntimas y me da asco, me perturba”.

