La vez que una adolescente fue amenazada legalmente debido a su fanatismo por Adal Ramones

La admiración de Melissa al conductor regiomontano la llevó a recibir una serie de amenazas legales (Foto: Twitter @melissssa_)

Melissa, una mujer en sus 30′s, originaria de Tampico, Tamaulipas, actualmente radica en Puerto Rico, país desde donde este sábado se hizo muy popular en las redes sociales en México gracias a la historia donde reveló que hace 21 años, cuando era sólo una adolescente, fue amenazada por la empresa Televisa a causa de su admiración por el conductor de televisión Adal Ramones, conocido en Latinoamérica por su trabajo en el programa Otro rollo.

La anécdota que involucra a altos ejecutivos y a otros personajes como Pati Chapoy, Daniel Bisogno y hasta al grupo Jeans llamó la atención de los cibernautas este fin de semana, pues la historia tiene tintes retro que rememoran los albores de internet en un relato de fan/ídolo.

En un extenso hilo de Twitter, la mujer contó el episodio que vivió en 1998 cuando su fanatismo por el presentador regiomontano la llevó a vivir una experiencia al margen de la ley.

Les voy a contar cómo POR SER FAN DE ADAL RAMONES, TELEVISA CASI ME DEMANDA. Abro hilo...En 1995, se estrenó OTRO ROLLO en UNICABLE, un programa conducido por Adal Ramones, en el cual entrevistaba artistas, cantantes, músicos de talla internacional. Yo estaba en secundaria, estaba toda meca y ERA SUUUÚPER FAN DE ADAL RAMONES. Lo amaba, era mi amor platónico. Era taaaaan fan que de hecho, ¡Hasta grababa todos los programas en VHS! Realmente IDOLATRABA A ADAL RAMONES

La admiración de Melissa por el comediante, quien fue uno de los iniciadores del standup con sus monólogos, rutinas cómicas unipersonales, la llevó a viajar desde el norte del país hasta los foros de Televisa, en la Ciudad de México.

Adal Ramones ve casi imposible un regreso de Otro Rollo a la tv, pero sí podría ocurrir en teatro (Foto: archivo)

Total, me propuse ir a su programa, le rogué a mi mamá, conseguí boletos, y mis papás ME LLEVARÍAN A VERLO al DF. ME SENTÍA SOÑAAAADA. ERA MI OPORTUNIDAD DE DEMOSTRARLE TODO MI AMORSH. ¡Pero oh, sorpresa! Adal SE IBA A CASAR Y NO ERA CONMIGO. Así que estaba feliz de ir, pero tristona porque YA MIS HIJOS NO IBAN A SACAR SU NARIZ. Pero aún así, LE LLEVÉ UN REGALO DE BODAS AL PROGRAMA: UN CENICERO DE CRISTAL CORTADO. Sí, porque hay que saber perder

Fue a partir de esa experiencia que la entonces adolescente emprendió la campaña de hacerle a Adal un espacio en internet, en una época en que el acceso a esta tecnología daba sus primeros pasos en México.

Llegué a OTRO ROLLO, y Adal Ramones SE PORTÓ SÚPER LINDO, LO AMÉ. Le dí su regalo, me dio las gracias, me dio autógrafos y hasta interactúo conmigo en un segmento con JEANS. Cuando regresé del DF a Tampico, sólo tenía en mente una cosa: TENGO QUE HACERLE SU PROPIA PÁGINA DE INTERNET A ADAL RAMONES. Era 1998, NO HABÍA MUCHAS PÁGINAS DE INTERNET, y a mí se me ocurrió que ÉL MERECÍA UNA PÁGINA PROPIA PORQUE ERA GENIAL

Ya en casa y habiendo adquirido un conocimiento básico de programación web, Melissa echó a andar la fan page que rendiría tributo al personaje que se ganaba su admiración cada martes a las 9 de la noche por Canal 5. Su proyecto iba en marcha hasta que recibió un correo desconcertante.

Melissa mostró su colección personal de memorabilia (Foto: Twitter @melissssa_)

Así que, CON 15 AÑOS DE EDAD, APRENDÍ HTML, Y EN 1999 ABRÍ UNA PÁGINA (en un dominio tipo Geocities), e inauguré LA PÁGINA DE ADAL RAMONES. Yo misma escanié todos mis recortes, subí todas mis anécdotas, puse su biografía, y toda la información que sabía de Adal. TODA. Mi página, ERA LA ÚNICA que contenía un chingo de información sobre Adal Ramones. Diariamente recibía entre 100 y 200 correos de gente de todo Latinoamérica que me agradecía por que les parecía “súper padre”. YO ESTABA SUPER FELIZ. Era lo menos que podía hacer por ser su fan #1 Pero un día recibí un correo, que no esperaba, de un ejecutivo de Televisa. Llamémosle: Bernardo Garza. Me escribía para decirme: LO SIENTO, PERO TIENES QUE QUITAR TU PÁGINA DE ADAL RAMONES PORQUE NO ES UNA PÁGINA OFICIAL. Y Bernardo no sólo me dijo eso, si no que me recalcó que: SI NO QUITAS LA PÁGINA, NOS VEREMOS FORZADOS A INICIAR UNA DEMANDA EN TU CONTRA POR INFRINGIR DERECHOS DE AUTOR, Y POR QUE NO ESTÁS AUTORIZADA A TENER UNA PÁGINA DE ADAL RAMONES, YA QUE ÉL PERTENECE A TELEVISA. Neto, NO LO PODÍA CREER. Toda mi dedicación y todo mi esfuerzo estaba puesto en mi BELLA PÁGINA CON letras Comic Sans y marquesinas que destellaban la palabra BIENVENIDOS

"Otro rollo" dejó de transmitirse en mayo de 2007 (Foto: archivo)

Melissa vio roto su sueño, pero ante la incertidumbre decidió evidenciar la amenaza y fue ahí cuando el caso explotó a nivel nacional, propiciando que la llamada “guerra de televisoras” entre una naciente Televisión Azteca y una consolidada Televisa, entrara al juego.

¿Toooodo para que nadie la pudiera ver?? NO SEÑOR. ¡NO LO IBA A PERMITIR! Así que seguí con la página de Adal, le contesté al ejecutivo que no la quitaría... PERO ME DURÓ MUY POQUITO EL GUSTO. Seguí recibiendo correos del Bernardo Garza... y pues yo tenía 15 años ya, Y ESTABA TODA MENSA, Y ME DIO MIEDO, Y LA QUITÉ. Con todo el dolor de mi corazón, quité todas las fotos de la galería de mi página de Adal Ramones y borré todos los contenidos. Me sentía derrotada.TODO EL ESFUERZO PUESTO EN MI PÁGINA HABÍA SIDO EN BALDE. Pero, no tumbé el sitio. Dejé el sitio activo, E HICE UN ESCRITO LARGUÍSIMO donde explicaba que solo tenía 15 años, que era fan de Adal, que no era justo que me obligaran a quitar la página, y que NO ENTENDÍA POR QUÉ ME QUERÍA DEMANDAR TELEVISA, Y EXPUSE TODOS LOS CORREOS

Parte de la colección de Melissa (Foto: Twitter @melissssa_)

La entonces adolescente viajó de Tampico a la Ciudad de México (Foto: Twitter @melissssa_)

Yordi Rosado fue la mancuerna de Adal Ramones durante 12 años (Foto: Twitter @melissssa_)

La mujer quien ahora dice dedicarse a la medicina, mencionó en su relato que esta censura y amenazas la pusieron un momento en el candelero de la información de espectáculos.

AMIGOS. La historia no quedó ahí. DE HECHO EXPLOTÓ. Los días siguientes de que publiqué mi escrito, recibí miles de correos de todo el mundo, en apoyo a mi persona. Y POR SI FUERA POCO, ALGUIEN EN TV AZTECA LA LEYÓ. Específicamente, ALGUIEN EN VENTANEANDO SUPO DE MI HISTORIA. ¿Y qué pasó? DANIEL BISOGNO LE LEYÓ A PATY CHAPOY la pobre historia de una niña en provincia de 15 años de edad, que los malditos ejecutivos de Televisa obligaron a quitar su página de Adal y AMENAZARON CON DEMANDARLA. EL ESCÁNDALA QUE SE ARMÓ MIS CIELAS. Patty Chapoy terminó la nota echándole súper caca a Televisa por amedrentarme, y mi teléfono no dejaba de sonar: mis tías me hablaron, mis compañeros de secundaria me hablaron, ESTO SE VOLVIÓ NOTICIA NACIONAL

Chapoy conduce "Ventaneando" desde hace 23 años (Instagram)

Ella recordó cómo la producción del programa de Televisa la contactó para aclarar la situación a nivel nacional, pero ella decidió dejar de lado el fanatismo que le ocasionó este problema enorme para una adolescente.

¿Y AHORA QUÉ VA A PASAAAAAR? Pues revisé mi correo, y ¡oh, sorpresa! TENÍA UN CORREO DE UNA MUJER, llamémosle Ana Rojas. Ana Rojas era de la producción de Otro Rollo, y me escribió diciendo que lamentaba lo ocurrido conmigo y mi página, y QUE QUERÍAN OFRECERME UNA DISCULPA PÚBLICA. Ana me dijo, que para enmendar el asunto, me ofrecían boletos para ir al programa de OTRO ROLLO donde aclararían todo. Solo tenía que confirmar cuando podría ir. También me dijo algo así como que EL DICHO EJECUTIVO DE TELEVISA ESE, BERNARDO GARZA YA NO TRABAJABA EN LA EMPRESA. Una parte de mí, quería ir... PERO ESTABA MUY MOLESTA, Y CON EL CORAZÓN DE FAN SÚPER ROTO, ASÍ QUE DECLINÉ LA OFERTA DE IR AL PROGRAMA DE OTRO ROLLO PARA RECIBIR DISCULPAS PÚBLICAS. Porque pues, DIGNIDAD AMIGOS.Después de todos esto, dejé de ser “súper fan” de Adal Ramones

Tiempo después Melissa comprendió que la censura a su página web era parte de una estrategia de mercadotecnia para el lanzamiento de un producto digital de Televisa en el que pretendían acaparar todos los clics de la audiencia de su programación.

Televisa lanzó la página EsMasCom en el 2000, y ahí abrieron una página de Adal súper chafa (coincide que quisieran cerrar mi página en 1999, para abrir la “oficial”). Y así acaba mi historia. Muchos me dicen que debí haber regresado a Otro Rollo a recibir mis disculpas, pero entiendan: estaba bien morra, no tenía lana y tenía que convencer a mis papás que me llevaran al DF otra vez, y eso estaba difícil. Siempre quise contar esta anécdota completa. De hecho ayer se la conté a mi esposo, porque el no se sabía todos los detalles. Lo único que puedo concluir es que: no me arrepiento de haber sido fan de Adal y que me siento afortunada de que hablaran de mí en Ventaneado.

El autógrafo que, ya como adulta, recibió Melissa por parte de Adal Ramones (Foto: Twitter @melissssa_)

Tal fue la viralización de este hilo que la mujer recibió las respuestas de Adal Ramones y de Pati Chapoy, dejándole ver que recuerdan perfectamente la anécdota.

Pati Chapoy emitió un tuit al respecto (Foto: Twitter: @chapoypati)

El conductor dijo conocer bien la historia relatada (Foto: Twitter @melissssa_)

Melissa también recibió insultos descalificatorios al dar a conocer su anécdtoa (Foto: Twitter @melissssa_)

A raíz de haber desempolvado esta anécdota, la tuitera también compartió en su cuenta haber recibido mensajes de odio desacreditando su afición por el comediante, así que esta historia sigue tendiendo un sabor agridulce a más de 20 años de haberse suscitado.

