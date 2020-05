Lizbeth Rodríguez le lanzó una serie de indirectas a Kimberly Loaiza tras su ruptura con Juan de Dios Pantoja

La youtuber tuiteó acerca de perdonar a la gente que ha sido infiel (Foto: Especial)

Lizbeth Rodríguez volvió a dar de que hablar, pues aparentemente le mandó algunas indirectas a Kimberly Loaiza, después de que, supuestamente, esta última perdonara la infidelidad de Juan de Dios Pantoja.

Todo comenzó con un video que Loaiza publicó, en este le compartió a sus seguidores que regresó a vivir con Juan de Dios. Después de esto, Rodríguez escribió en Twitter una oración que parecía estar dirigida a Loaiza.

“El 62% de los franceses estaría dispuesto a perdonar una infidelidad... Debe de ser francesa mi amiga…”, fue lo que publicó el miércoles en la madrugada. Esto ocasionó que muchos usuarios la insultaran e incluso la amenazaran con denunciar la cuenta por acoso.

Sin embargo, esos comentarios no detuvieron a la YouTuber, quien varias horas después publicó un par de imágenes que hacían referencia a la infidelidad.

Rodríguez publicó tres tuits con referencia a la infidelidad (Foto: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO)

“Quédate con esa persona que te perdone los cuernos y todas tus chingaderas. Una persona así, se merece una mierda como tú”, fue una de las imágenes que compartió después sin contexto alguno.

Tan sólo unos minutos después Rodríguez compartió la imagen de una pareja abrazándose, pero con sus teléfonos celulares a la espalda del otro. Esta ilustración también contenía una frase.

“No necesitas tener sexo para ser infiel; cuando empiezas a borrar mensajes, a mentir sobre a donde vas a estar, ya estás traicionando la confianza”, explicaba la imagen, la cual esta vez acompañó con el hashtag de “infidelidad”.

Después de ambas publicaciones en su red social, Rodriguez fue acusada de querer llamar la atención a expensas del sufrimiento de otras personas.

Kimberly Loaiza explicó la situación que la obligó a vivir con su ex, en un video (IG: kimberly.loaiza)

Por lo pronto, Loaiza sí confirmó en un video que está de vuelta con el padre de su hija, Kima, pero argumentó que es debido a que las circunstancias la obligaron.

En el video la influencer explicó que mientras su familia y ella estaban en Acapulco, su casa de Ciudad de México sufrió un robo del cual se llevaron dinero, joyería y documentos. En este video, también mostró las imágenes de su casa robada y de los policías dentro de ella.

“Para ser muy sincera, tengo miedo. Yo a esa casa, no pienso volver. A pesar de que nos vieron tan entusiasmados arreglándola, y comprando tantas cosas para la casa, ya no queremos vivir ahí”, confesó.

Después de esto, Loaiza explicó que sí se encuentra viviendo a lado de Pantoja, pues aunque le pidió tiempo, no le puede prohibir el ver a su hija. Sin embargo, no especificó si los dos reanudaron su relación.

Juan de Dios Pantoja quería volver a ver a su hija (IG: juandediospantoja)

“Antes de que les llegue la información manipulada como siempre, en este mismo lugar está Juan. Yo no le puedo prohibir que vea a su hija. En Acapulco le pedí unos días donde de plano no nos vimos para nada y sé que le dolió mucho no ver a su hija, pero legalmente no se lo puedo prohibir, yo se lo pedí y él respetó mi decisión. Se los cuento para que vean que no hay nada que ocultar”, explicó.

Loaiza aseguró que todo fue por una cuestión de seguridad. Aunque se están haciendo las investigaciones correspondientes, tanto ella, como su familia, tienen miedo de lo que pueda pasar si se quedan en la casa que fue robada.

“Nos tuvimos que juntar por la seguridad de nuestra hija, de nuestras familias, de nosotros. No se preocupen que ahorita estamos en un lugar seguro, al parecer, y esperamos que las autoridades logren investigar bien todo esto”, adelantó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Kimberly Loaiza rompió el silencio tras el escándalo con Juan de Dios Pantoja: “Con esto finalizo este tema, yo cierro este ciclo”

“Necesito sanar más”: Juan de Dios Pantoja se despidió de Twitter en plena ruptura con Kimberly Loaiza

“Sí fallé, lo reconozco”, la dramática confesión de Juan de Dios Pantoja tras su ruptura con Kimberly Loaiza