“En mi caso, me enamoré de un tipo y comencé a pasar todo mi tiempo con él. Y, por lo tanto, no quieres ser represivo de eso. No quería faltarle el respeto a David. No quería hacer que David sintiera que él no existía en mi vida, y al mismo tiempo no quería que la identidad de David fuera, ‘El tipo que está saliendo conmigo’”.