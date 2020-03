“Ejercicio en Casa, necesitas 1 libro pesado y 2 litros de leche ♥️ Son 6 ejercicios • necesito que hagas 4 vueltas y 20 repeticiones de cada uno al final repite los 2 ejercicios 30 segundos cada uno sin parar • Cuidándonos unos a otros , yo me prometí NO SALIR ... Por que ME AMO Y LOS AMO”, escribió en su cuenta de Instagram.