Su implicación emocional con los atormentados e impulsivos personajes a los que dio vida le labraron a Douglas su fama de “duro”; es histórico su enfrentamiento (casi siempre, muerto de celos) con Burt Lancaster, con quien rodó siete cintas, las más memorables “Seven Days in May” (Siete días de mayo, 1964) y “Gunfight at the O.K. Corral” (Duelo de titanes, 1957).