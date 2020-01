“Fue de una extrema violencia, tras esquiar, en su chalet, en Gstaad (Suiza). Me golpeó, me golpeó hasta que me rendí y luego me violó haciéndome sufrir todas las vicisitudes”, declaró. Luego del brutal ataque, según reveló Monnier, Polanski le pidió disculpas “en un torrente de lágrimas”, mientras que otros huéspedes del chalet la convencieron de permanecer en silencio.