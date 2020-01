Ksenia Puntus, una modelo rusa de 21 años, sufrió lesiones en la cabeza y el pecho de extrema gravedad tras caer desnuda desde la ventana de un edificio en Moscú y ser encontrada horas después cubierta de sangre y con temperaturas que alcanzaban los 5 grados bajo cero. El estado de la joven era crítico y cuando los paramédicos intentaron reanimarla no pudo volver en sí en ningún momento, con lo cual los investigadores no saben hasta el momento qué pudo ocurrir con ella. Al momento del hecho se encontraba en el apartamento de su novio Andrei Bakov, según informó el diario inglés The Sun.