El mes de octubre Ozzy Osbourne pospuso su gira por Europa por segunda vez, pero insistió en que no se estaba retirando de la música ni muriendo, a pesar de que tuvo un año marcado por problemas de mala salud. “No me estoy muriendo, me estoy recuperando. Solo está tomando un poco más de tiempo de lo que todos pensaban”, explicó el antiguo líder de Black Sabbath, quien ahora tiene 71 años.