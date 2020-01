- Soy feliz de formar parte del selecto grupo de gente que ha sido reconocido por nuestros colegas. En ese sentido significa mucho. Pero también se que hay muchas interpretaciones en pequeñas producciones de cine que nadie ve... A lo mejor se ven en otro formato, pero no cuentan con un presupuesto para distribuir las proyecciones a todos los miembros de la Academia que puedan generar una opinión importante. Quiero decir que hoy se necesita trabajar demasiado para conseguir que tu película compita con aquellos que saben presionar tanto dentro de este mundo. Es una realidad. Parte de mi cerebro, por supuesto, reconoce que me encantaría. En aquel entonces, yo también fui nominada demasiadas veces en un corto período de tiempo... Me acuerdo que (la noche que estaba nominada por ‘Dead Man Walking) Larry Fishburne estaba sentado atrás mío y me dijo “Si no te lo dan esta vez, quemamos todo”. Y cuando me lo entregaron pensé “Ah, están contentos porque finalmente se deshicieron de mí”. Pero yo estaba muy feliz.