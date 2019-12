En una entrevista para el programa Suelta la Sopa, de Telemundo, Sara Sosa expresó su sentir a tres meses del deceso del “Príncipe de la Canción” (quien murió el pasado 28 de septiembre en Miami). “Es difícil no tenerlo aquí, no verlo, no abrazarlo, es aprender a aceptar que él ya no está”.