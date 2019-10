"Cuando estaba de un poco más de cuatro meses, él se fue a actuar a Los Ángeles y yo regresé a México. Me dio mil dólares para que fuera al médico y me prometió que me llamaría. Pero pasaron los días y él no llamó. Así que viajé a los Ángeles. Fui a su hotel, lo llamé desde la recepción y él no quiso recibirme. Las personas de su entorno me dijeron que estaba dormido, contó Ornelas.