-De Bellas Artes me gustó cuando cantaban Las Golondrinas, porque sé que era su canción favorita con su mamá , y porque sé que es una canción tan perfecta para las despedidas y para el cierre de la actividad, eso me emocionó. Después en la Basilica me gustó cuando cantó Marisol y en Clavería me gustó cuando cantó José Joel, porque era como que ellos eran parte íntima, no sólo porque ellos estaban como observadores, sino porque se metieron de lleno en la ceremonia en sí, eso me encantó.